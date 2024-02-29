У ЗСУ спростували фейки про окупацію Бердичів під Авдіївкою [ Редагувати ]
У середу, 29 лютого, спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив про те, що росіяни не окупували село Бердичі Донецької області, яке знаходиться під Авдіївкою. Подібні чутки є фейковими.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що ворог змінив тактику під Авдіївкою. Зараз там перебувають одразу п'ять мотострілецьких бригад і росіяни діють більш чисельним складом, ніж раніше.
За словами Лиховія, Бердичі ворог сьогодні, 29 лютого, атакував двома танками, трьома БМП, у яких сиділи екіпажі. Також наступало до сотні піхоти.
Штурми відбиваються, але, як каже Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.), оскільки ворог вперто продовжує атакувати наші позиції, то має успіхи на певних ділянках. Але що стосується села Бердичі, то інформація про його окупацію не відповідає дійсності.
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