Росіяни втрачають літаки у двадцять разів швидше, ніж можуть їх виготовити - зазначають журналісти видання "Forbes".

Тринадцять російських літаків за останні одинадцять днів лютого! Українські захисники неба продовжують трощити ворожі винищувачі та рідкісні розвідники. Вартість знищеного повітряного брухту оцінюється в сотні мільйонів доларів. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях. Однак, якими системами протиповітряної оборони - досі залишається загадкою. Михайло Манилюк розбирався, як та чим наші захисники приземляють ворожі бляшанки?

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Втім останніми тижнями українським захисникам неба вдається збивати ворожі винищувачі, щойно ті здіймаються в небо!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Саме так ворожий крилатий брухт падає на землю після вдалої роботи української ППО. Повітряні сили ЗСУ заявили: за одинадцять днів вдалося збити тринадцять російських військових літаків!

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Не завжди можна побачити палаючу машину, тому що збивають звичайно на великих відстанях. Окупанти будуть звичайно говорити, що це вигадки й так далі. Але ми бачимо, що часто трапляються фото і відеодокази.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Серед збитих цими днями літаків - російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а ще рідкісний літак-радіолокатор А-50. Загальна вартість цього крилатого залізяччя орієнтовно можна оцінити у майже мільярд доларів!

Андрій Коваленко, військовий експерт:

Раніше не збивалися, а тут лише за останній час два таких літаки наші військові збили. Це великий провал ворога. Як свідчення того, що його ППО - це дно, і фактично хочеться сказати, що ця операція увійде в підручники найкращих операцій Сил оборони.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Потрапляють інколи в зону ураження наших систем протиповітряної оборони, яких не так багато, на жаль. Але, якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається. То ми бачимо ось такі результати.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Але як та чим нашим силам ППО вдається знищувати російські літаки? Журналісти видання "Forbes" припускають: для збиття СУшок ЗСУ використовують цінні й водночас дефіцитні ракети до систем "Петріот" і "Насамс"!

Іван Ступак, військовий експерт:

Це той блукаючий "Петріот", який вздовж лінії фронту з'являється, як той "Летючий Голландець" то там, то тут. Я впевнений, що наші Сили оборони працюють в тісному контакті разом із західними друзями, які постійно моніторять те, що відбувається в повітрі, і їхні літаки знаходяться в повітрі над нейтральними водами, або якісь інші види розвідки.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Водночас автор статті в журналі "Forbes" зазначає, що відстань, з якої українці збили літак А-50, сягає двохсот кілометрів, а отже, ракети, запущені з системи "Петріот" навряд чи дістали б до цілі. Тож українська армія могла задіяти ракетну систему С-200, яку витягли з довготривалого зберігання.

Валерій Романенко, військовий експерт:

Такі підозри падають на переобладнаний С-200, тому що за всіма параметрами - дальність, висота польоту - там не менше трьох тисяч висота польоту такого літака, хоча загалом набагато вища. А для С-200 чим вище летить літак, тим краще він його бачить. Згідно з інформацією, яка була оприлюдненою, ми один такий комплекс втратили в Криму. А загалом було у нас п'ять бригад, які мали на озброєні ці комплекси. В кожної з бригад був один дивізіон.

Хай там як, тепер радіолокаційні літаки А-50, яких у ворога - за підрахунками експертів залишилося 6, будуть триматися якнайдалі від лінії фронту, а екіпаж - з острахом здійматиме повітряну машину в небо.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Уже після першого збиття літака дальнього радіолокаційного рівня А-50 вже було відтіснено роботу другого на більший напрямок, тобто він відтіснився якомога далі, але й там дістали. То тепер ще якомога далі й відповідно - це зменшує можливості цього радара дивитися далі й надавати ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну обстановку в Україні.

Росіяни втрачають літаки у двадцять разів швидше, ніж можуть їх виготовити - зазначають журналісти видання "Forbes". Втім ворога це не зупиняє....

Іван Ступак, військовий експерт:

Наші військові пишуть - за десять хвилин десять прильотів російських СУшок по одній локації, ще шість скидань, активно працюють. Я розумію, що емоційно російські пілоти на межі, але є вказівка, є команда. Не хочеш працювати? Будуть інші працювати, а ти підеш до в'язниці.

Михайло Манилюк, кореспондент: