Рішення про передачу прибутків від активів може бути ухвалене вже зовсім скоро.

Європейський союз шукає можливості для додаткового фінансування України. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити прибутки від заморожених активів на зброю та військове обладнання для України. Чия політична воля потрібна для такого рішення та скільки часу необхідно, щоб побачити ці гроші на українському рахунку? Євген Бригар аналізував.

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну держави Групи семи заморозили активи російського Центробанку. Це кошти та цінні папери, які країна-агресорка розмістила як депозит у різних західних фінансових установах. Сума активів складає майже 260 мільярдів євро. І більша частина цього капіталу перебуває на території Бельгії та Франції.

Євген Бригар, кореспондент:

Уже два роки на міжнародній арені точаться суперечки: як використати ці кошти на користь України? Адже правового механізму для передачі такої великої суми постраждалій країні поки що не існує. Втім, схоже, що зараз ЄС максимально наблизився до альтернативного рішення - юридично можливого.

Урсула фон дер Ляєн, Президент Єврокомісії:

Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя.

Схема передачі коштів така: спочатку створять окремий банківський рахунок, де акумулюватимуть усі прибутки від російських активів. Потому гроші з рахунку спрямують на користь України. 29 січня постійні представники країн ЄС підтримали такий план Єврокомісії.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Європейський союз працює над тим, щоб ми могли використати доходи від заморожених російських активів на користь України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який також можна реалізувати в короткостроковій перспективі. І саме на цьому ми зосереджуємось. Ми вже почали роботу в Європейській раді. Я очікую від Європейської комісії пропозицію щодо правового впровадження.

Євген Бригар, кореспондент:

Європейські політики кажуть, що в найближчому майбутньому Україні годі розраховувати на передачу всіх двохсот шістдесяти мільярдів євро. Однак, яку суму Україна може отримати від прибутків від заморожених активів?

Роланд Фроденштайн, експерт у справах ЄС:

Зараз прибуток від цих активів оцінюють приблизно в 4 мільярди євро на рік. І це не заднім числом, а лише для майбутніх надзвичайних прибутків. Отже, ми говоримо про те, що відтепер, якщо ЄС так вирішить, 4 мільярди євро на рік будуть використовувати для відновлення України, закупівлі зброї тощо.

Роланд Фроденштайн впевнений, що рішення про передачу прибутків від активів може бути ухвалене вже зовсім скоро. Однак, отримати гроші Україна зможе не одразу, а лише ближче до кінця року. І це за умови, що під час ухвалення такого рішення усіма двадцятьма сімома країнами-членами ЄС, Віктор Орбан не почне встромляти палки в колеса. Натомість вже зараз необхідно посилювати пошуки рішення для передачі Україні всіх заморожених активів. Адже процес передачі може зайняти в рази більше часу.

Роланд Фроденштайн, експерт у справах ЄС:

За різними оцінками, реконструкція України обійдеться приблизно в 1 трильйон євро. І 300 мільярдів оцінених активів є значною частиною цього. Раніше Генасамблея ООН у своїй резолюції вирішила, що росія має відшкодувати збитки. Тож, що тепер має статися: гадаю, що країни G7 мають дати російському уряду кінцевий термін для виконання цієї резолюції ООН. А якщо росія не виконає умови, то створити правові передумови для конфіскації самих активів. Тоді від росії можна очікувати складний реванш, однак західні країни мають протистояти цьому. І якщо G7 буде триматися разом, я думаю, що є хороші шанси, що цей план може бути реалізований, але знадобляться роки, щоб реалізувався план з конфіскацією активів.

А от міністр фінансів Франції Бруно ле Мер переконаний, що для конфіскації усіх двохсот шістдесяти мільярдів євро російських активів замало лише політичної волі Групи семи. Розв'язання цього питання має бути більш глобальним.

Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції:

Ця правова база повинна бути прийнята не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, а й усіма державами-членами світової спільноти. І я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити будь-який поділ між країнами G20.

Євген Бригар, кореспондент:

Поки шукають шляхи подолання проблеми, Україна чекає на перший транш від ЄС в рамках програми підтримки Ukraine Facility. Очікують, що вже наступного місяця Україна зможе отримати перші чотири з половиною мільярда євро фінансової допомоги.

Леся Забуранна, народна депутатка України, член комітету ВР з питань бюджету:

Якщо ми говоримо про 24 рік, то зараз ведуть дискусії, що це буде 16 або 18 мільярдів євро. Власне, яка основна потреба? Це покриття дефіциту державного бюджету. На сьогоднішній день він становить 39 мільярдів доларів. І відповідно, в залежності від того, чи будемо ми мати найближчим часом проголосований пакет допомоги від Штатів, це теж буде впливати на розмір тієї підтримки, яку ми очікуємо від інших партнерів від країн G7.

Євген Бригар, кореспондент: