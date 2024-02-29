У середу, 29 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева розповіла про те, що наші партнери, які завітали до України останніми днями, поїхали додому з чіткими завданнями.

1. Лобіювання пакета допомоги на рівні голосування документа в палаті представників в березні поточного року в США. Критична цифра 61,4 млрд доларів допомоги військовому сектору. Ми впевнені, ми досягнемо у цьому мети.

2. Продовжити прекрасний приклад королівства Бельгії стосовно передачі отриманих з відсотків заморожених російських активів передачі цих коштів державі Україна. Уже 1,3 млрд в процесі.

3. Обовʼязково не забувати, що справедливість, яку шукає сьогодні кожен українець - реєстр збитків, який буде перетворено в компенсації. на них українці зможуть подавати лише з квітня місяця.

4. Воно розбивається на маленькі підзавдання - це звісно продовжувати працювати над поверненням цивільних полонених, військових в полоні. Це зміни до міжнародного гуманітарного права. Це титанічна робота. І, звісно, наші дітки.