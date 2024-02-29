Близько 20 населених пунктів зазнали обстрілів: яка ситуація на Купʼянському напрямку [ Редагувати ]
У середу, 29 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку.
Обстрілювати загалом Лимансько-Купʼянський напрямок окупант не припиняє, вдаривши вночі і зранку, мали обстріли позицій наших військових російськими керованими авіаційними бомбами. Купʼянськ фактично щодня піддається руйнаціям.
"Близько 10 км до лінії зіткнення, до безпосередньої лінії фронту, від центра міста Куп'янську. Безумовно, рідко буває день, коли Купʼянську громаду не обстрілює ворог. За попередню добу, станом на зараз, - близько 20 населених пунктів зазнали обстрілів. Це північне прикордоння, державний кордон з країною агресором, а також на Лиманському напрямку і зокрема у Куп'янській громаді. Сам Харків, якщо говорити, на щастя, відносно спокійно. За цю добу Харків обстріляний не було", - сказав він.
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