Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про те, що Палата представників США займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як буде попереджено тимчасове припинення роботи американського уряду (шатдаун). Про це він сказав в коментарі "Голосу Америки".

Кореспондент видання поцікавилася у Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні.

Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування.

Раніше ми писали про те, що Стефанчук та спікери парламентів звернулися до Джонсона.