За офіційними даними, на сьогодні вдалося звільнити з російської неволі лише 147 цивільних українців.

Україна офіційно визнала зниклими безвісти 28 тисяч громадян. Йдеться і про цивільних, і про військовослужбовців, і про дітей. Тисячі українців кинуті в російські в'язниці, де їх катують. Але за два роки війни з російської неволі звільнено лише 147 цивільних.



З одним із них вдалося поспілкуватися нашому колезі Роману Барашеву. Ексклюзивна розмова - далі у сюжеті.

Факти воєнних злочинів щодо цивільних - правозахисники фіксують на сході України з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, переконують правники, значно зросла кількість зникнень людей на тимчасово окупованих територіях. Не лише дітей, а й дорослих. Таких випадків, за даними реєстру зниклих безвісти, уже 28 тисяч.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи:

Куди кидають людей після затримання або викрадення? Це можуть бути колишні ізолятори тимчасового тримання, як це було в Куп'янську, де 140 місць, а утримувалося 600 людей. Первинне утримання під вартою - пів року - відбувалося в секретних, таємних тюрмах. Ми в Харківській області вивчили ці катівні. Їх там 33, і ми про кожну знаємо.

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини:

Перебувають там в жорстоких умовах, піддаються катуванню, фактично ламають людей для того, щоб подолати будь-який опір, змушують представників органів місцевого самоврядування до співробітництва, щоб приймали владу і переходили служити цій владі.

Цей білборд зі світлинами 32-х чоловіків, викрадених під час окупації в Димерській громаді, стоїть на в'їзді в селище.

Ганна Муштукова, дружина цивільного ув'язненого:

Ми створили свою групу. Намагаємося поширювати всю інформацію, яка є про наших хлопців. Ніякого опору, не були озброєні, вони звичайні цивільні люди.

Рівно 2 роки тому окупанти схопили чоловіка Ганни прямо на вулиці Димера. Жінка пропонує подивитися місце, де її чоловіка утримували, перш ніж переправити в російську в'язницю. Це - колекторна ливарного цеху.

Ганна Муштукова, дружина цивільного ув'язненого:

Тут були кинуті якісь матраци, вони їли з одного відра, одна ложка на всіх була. Тут хлопці примудрилися надряпати, скільки людей прибувало, убивало, скільки взагалі було. От приміщення такого розміру, і тут було 40 чоловік. Є людина, якого звільнили ще у 22 році по обміну - наш цивільний, який теж тут знаходився, він нам все це розповідав.

Держали у цій колекторній і сина Надії.

Надія Панченко, мати цивільного ув'язненого:

Руслан, 23 роки. Зник він на вулиці 22 року. Мені дали підтвердження - підтвердив Червоний Хрест росії та наш міжнародний Червоний Хрест. 22 квітня було підтвердження, що він в брянській області, СІЗО №2. На сьогодні не знаю, чи їх перевезли.

Дієвих механізмів повернення цивільних громадян із неволі наразі не існує, стверджують жінки. Жодної звістки за два роки від рідних вони не отримали. Росіяни листування забороняють. Лише свідчення людей, яким таки вдалося вибратися з російських в'язниць, дають надію, що їхні рідні - живі.

Олександр Тарасов, правозахисник, звільнений росіянами цивільний ув'язнений:

Як я вийшов, не можу зрозуміти, я гадаю, спрацював міжнародний тиск, підіймалось питання і на рівні ООН, і других структур.

Олександр, житель Херсону. Був одним з організаторів акцій протесту в місті під час окупації. Його затримали в березні 2022-го. Чоловік пробув рік у кримських СІЗО. Він розказав нам про умови, в яких його утримували.

Олександр Тарасов, правозахисник, звільнений росіянами цивільний ув'язнений:

Перебували без прогулянок, без зв'язку з зовнішнім світом, двічі на день перевірки, під час яких нас били електрошокерами, ставили на розтяжку, просто били за найменшу непокору, всіх робили шпигунами, диверсантами або організаторами незаконних збройних формувань.

Олександр каже - у кримських тюрмах зараз перебувають десятки херсонців та мелітопольців. Когось звинувачують у тероризмі, когось - у шпигунстві.

Олександр Тарасов, правозахисник, звільнений росіянами цивільний ув'язнений:

Наприклад, Сергій Цигіпа, який потрапив разом зі мною до СІЗО, новокаховський журналіст, волонтер, колишній військовослужбовець - він досі там, він засуджений до 12 років позбавлення волі. Його обвинувачують у шпигунстві. Все його шпигунство проявляється в тому, що він як журналіст, починаючи з 24 лютого, висвітлював всі події, які відбувалися в місті Нова Каховка. Йому зараз 62 роки, 12 років ув'язнення - це для нього фактично довічно.

У Криму збудували навіть спеціальну в'язницю для українців, стверджує правозахисник.

Олександр Тарасов, правозахисник, звільнений росіянами цивільний ув'язнений:

Це спеціальне СІЗО, яке обладнане для цивільних ув'язнених, українців, там нема традиційних зеків, там є виключно українці.

Олександр вважає: стосовно цивільних бранців потрібна більш дієва допомога міжнародних організацій.

Олександр Тарасов, правозахисник, звільнений росіянами цивільний ув'язнений:

Окрім глибокої стурбованості в різних організаціях міжнародних, в тому числі Європарламент, профільних комітетів ООН - комітет проти катувань, незаконного ув'язнення, допомога проявляться тільки в тому, що вони можуть здійснювати комунікацію з тією стороною і домовитись, щоб відпустити людину. Але санкцій якихось конкретних немає.

Про порушення росією норм гуманітарного права та інертність міжнародних структур, які могли б впливати на країну-агресорку, говорять і правозахисники.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи:

Їх звільняти не хочуть, обмінювати не хочуть. Червоний Хрест за великим рахунком безсилий, отримати інформацію і передати її родинам. Отака ситуація.

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини:

Проблема в тому, що міжнародна спільнота взагалі залишає поза увагою ці репресії щодо цивільного населення, які фактично є воєнним злочином. Відсутній контроль, моніторинг з боку міжнародних структур.

Напередодні Кабмін України вніс зміни до урядової постанови, і нині до питання звільнення цивільних громадян долучиться і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Петро Яценко, керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й раніше працював з сім'ями цивільних заручників, але тепер у нас з'являються нові механізми, нові можливості.

Олександр Кононенко, представник уповноваженого ВР з прав людини в секторі безпеки й оборони:

Тиск буде посилюватися, і ми дуже сподіваємося, що російське керівництво отримає ордери щодо переслідування цивільних осіб від Міжнародного кримінального суду.

За офіційними даними, на сьогодні вдалося звільнити з російської неволі лише 147 цивільних українців. Чекають на повернення рідних - десятки тисяч.

Ганна Муштукова, дружина цивільного ув'язненого: