У середу, 29 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла про те, кого позбавлять виплат для ВПО з 1 березня.

Родини, в яких є тільки дорослі працездатні особи. В таких родинах є всі можливості заробляти та бути економічно самостійними. В нас дуже важливо, щоб такі родини або влаштовувались самостійно, або звертались в Центри зайнятись, щоб їм допомогли знайти роботу.

Також вона розповіла, чи зміниться розмір виплат та на який термін їх буде продовжено.

Ми не говоримо про зміни розміру. Він буде таким самим: 2000 грн на дорослу особу,

3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

"Виплати продовжуються ще на 6 місяців. Є важлива умова. Якщо в родині, які продовжуються виплати, є працездатна особа, і вона не працює, після перепризначення виплат їй потрібно буде піти стати на облік в Центр зайнятості та подумати про свою фінансову незалежність", - додала вона.