При евакуації ця машина в темряві, часто під обстрілами, по дорозі, яка може вбити швидше за росіян, скоріше повільно літає, ніж швидко їздить.

На Донеччині ворог продовжує атакувати й під Лиманом, і під Бахмутом, і під Авдіївкою. Одна з надскладних ділянок - селище Кліщіївка. Воно розташоване на панівних висотах біля самого Бахмута.

Точніше "було розташоване". Адже фактично його більше не існує: самі руїни та сотні російських трупів. Кругом - постійні обстріли та штурми, а в небі БпЛА, гелікоптери та літаки. З Кліщіївки - ексклюзивний матеріал Руслана Смєщука.

Так виглядає зараз Кліщіївка. Селище біля панівної висоти під Бахмутом, якого вже немає. Все зруйноване. Окопи з російськими трупами, піхотні нори з російськими трупами. Бита техніка з російськими трупами. Ворог продовжує штурмувати висоту. Все це - у відкритому степу під щільним вогнем і звичайних озброєнь, і дронів.

Це розрахунок легких дронів, який працює під самісінькою Кліщіївкою. Знищують ворога скидами маленьких гранат з квадрокоптерів. Є пілоти, які особисто знищили більше сотні російських піхотинців.

Ми це робимо цілодобово. Тобто немає такого дня і такої ночі, коли п*д*р може спокійно підійти до наших позицій. Ми не дамо це їм зараз робити. В нашому районі вони це роблять невеличкими групами. Групи до 5, рідше до 7-10 осіб. Бувало таке що і техніку застосовували, але ми її бистро знищили.

Але найбільший тягар оборони тягнуть на собі десантники, які там в окопах, в близькому бою - атака за атакою, штурм за штурмом відбивають Кліщіївку.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Залізли вони двоє, там ФПВ прилетів, і було наших 2 "200". Прилетіло їм в спину. І мені потрібно було зачистити, бо то наші позиції були, тільки ми вийшли з труби, як вони кинули гранату. - Ви сховалися? - Так, так живі всі лишилися… Я так виглянув - а він теж виглядає. Я його зразу і положив. А другий почав кричати я здаюсь.

З Миколою ми зустрічаємось між його бойовими місіями в Кліщіївці. Це він розказує про свій перший бойовий вихід в село. Бо навіть дістатися до нульових позицій там - небезпечний квест.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Я, як виходжу, постійно думаю: ага, мені потрібно пройти так і так, як зайти, як завести, як провести. Можу навіть годину десь перечекати, час, щоб мені заскочити туди. Туди можна проскочити хвилин за тридцять, а можна йти два дні.

Або зустрітися із ворожим дроном. Микола має такий досвід - і досвід успішний, бо вижив. Але слухаючи чоловіка, дивуєшся його волі та вдачі. І самоіронії.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Я дрона просто розряджав… Я бігав ось так, крутив його, крутив, поки пацани заходили. - Це ФПВ? - Це скиди - і я його крутив аж доки він на перезарядку не полетів. Це така стратегія, вона потребує швидких ніг і міцних… Я там броню скинув, з одним автоматом лишився, щоб бігати швидше… Так це таке треба пережити, але мати квадратні...

А коли в Кліщіївку треба зовсім швидко - десантники використовують ось такі квадроцикли.

Позивний "Шева", військовослужбовець ЗСУ:

5 людей вона може вивезти. 4 поранених і водій, це не квадроцикл - це всюдиходи. Вона там їздить, де не повинна така машина проїжджати.

"Шева" - один із пілотів, який займається евакуацією. Чому пілот, а не водій? При евакуації ця машина в темряві, часто під обстрілами, по дорозі, яка може вбити швидше за росіян, скоріше повільно літає, ніж швидко їздить.

Позивний "Шева", військовослужбовець ЗСУ:

На дорогах стоїть безліч битої техніки, в дорозі гради стирчать. І це може бути поїздка під мінометним обстрілом. Я їжу просто з фарами. По-іншому там не можна їхати. Вони бачать мене, бачать сигнатуру від нагрітого двигуна, і те, що я там вари включаю, то воно вже нінащо не впливає. Але інакше не можна - багато техніки, опори, залізо. І там не стільки вже під обстріл попасти, як більше шансів в'їхати комусь в лоб, тому же танку чи БТРу. І все. Крапка.

В таких умовах десантники вісімдесятої бригади тримають оборону в Кліщіївці та домінуючих висотах поблизу. І попри постійні штурми росіян, які не зважаючи на свої втрати - раз за разом додають ще більше трупів навколо знищенного села - Кліщіївка стоїть.