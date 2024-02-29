Кирило Буданов підтвердив витік плану контрнаступу-2023. Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв'ю CBC News.

За його словами, були докази того, що росії стало відомо про український замисел. І наразі "вживають заходи, щоби розв'язати цю проблему".

Більш розлого на цю тему Буданов говорити відмовився: мовляв, не скаже більше, ніж президент. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський заявив, що дані про контрнаступ були на столі у Кремля ще до того, як операція почалася. І запевнив, що в України є план на 2024 рік, проте, чим менше людей про нього знає, то швидшим і якіснішим буде результат.

Успіх української військової стратегії в будь-якому разі залежить від західної допомоги. І що довше триває затримка з відправкою боєприпасів, то більша загроза втрати територій. У цьому впевнені в Інституті вивчення війни.

Які напрямки наступу з боку росіян прогнозують західні аналітики? Британських експертів розпитувала наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.

Близько сотні бойових зіткнень щодня. російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту. І це зовсім не дивно, кажуть західні військові аналітики. Адже для окупантів зараз найбільш сприятливі умови: через дефіцит боєприпасів українцям доводиться економити. І ситуація залишатиметься важкою аж до отримання американської допомоги.

Емілі Гардінг, заступник директора Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (США):

росія буде намагатися й далі використовувати свою перевагу в людях та боєприпасах, вони будуть продовжувати кидати метал та людей. Україна застрягне в цій позиції захисту щонайменше на рік, поки намагатиметься вирішити фундаментальні речі та переоцінити стратегію. Зокрема, щодо людського ресурсу: чи вводити призов, як скласти докупи ту всю різноманітну техніку, яку отримує для створення ефективної, зрозумілої бойової сили.

Чіп Чапман, генерал-майор британської армії у відставці:

Мобілізація та питання ротацій - зараз набагато складніші проблеми для українців, аніж для росіян. Бо скільки б не говорили, що це новий характер війни з дронами та електронікою, та обсяги все ще мають значення. І співвідношення, яке назбирали росіяни, не лише в людях, але й артилерійське, - змінили ситуацію на полі бою.

Поки що не видно одного чіткого напрямку наступу з боку росіян. Схоже, що вони вирішили продовжувати виснажувати українські сили. Розтягування театру бойових дій по всій лінії фронту означає залучення багатьох вояків і не дає можливості Києву підготувати резерви. У Харківській і Запорізькій області очевидної ціллю рашистів є території, які Україна вже відбила, а у Донецькій - агресорка, напевно, зазіхає на Краматорськ і Слов'янськ, з прицілом на стратегічно важливий Покровськ. Втім, швидкого просування очікувати не варто. Це все ще позиційна, а не маневрена війна.

Чіп Чапман, генерал-майор британської армії у відставці:

Я впевнений, що українці знайдуть нову лінію оборони і, мабуть, зможуть її утримувати. Бо ми бачимо, що рух військ дуже повільний. Це і ще одна характеристика цієї війни, яку не завжди до кінця розуміють: завдяки техніці сучасного наведення та блискавичній обробці даних, люди думають, що й рухатися війська можуть теж зі швидкістю світла, але відбувається навпаки. Цей військово-технічний комплекс, це все означає, що рух ускладнюється. Хоча зараз українцям бракую багато чого, та вони все ще можуть сповільнити росіян.

Втім, яким би повільним не було просування окупантів, воно відбувається. В Інституті війни припускають, що росія готується до нового контрнаступу влітку. Проте, де він відбудеться, поки що незрозуміло. А от Київ буде готовим до наступу пізніше - прогнозує Головнокомандувач Великої Британії, - через затримки з постачанням. Втім, ця війна вже неодноразово показувала, як різко може змінитися її напрямок.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Зараз ми бачимо, що росіяни роблять успіхи в певних точках на лінії фронту, але українські сили, очевидно, значно краще підготовлені, ніж вони були на початкових стадіях війни. А російські успіхи дуже обмежені, вони дуже дорого коштують російським силам, тож ми абсолютно не повинні ставитися до нинішньої ситуації як до напрямку, куди піде війна. Ще існує дуже багато можливостей для зміни умов війни, щоби Україна повернулася до наступальних рухів.

І хоч як би росіяни не раділи захопленню селищ поблизу Авдіївки, вони не мають тактичного значення, наполягають в Інституті війни. Міноборони країни-агресорки спеціально завищує їх цінність напередодні президентських виборів.