Українка, росіянка та білоруска влаштували скандал на конкурсі красі "Міс Європа - 2024".

Сам конкурс проходив у Лівані з 15 до 25 лютого. Переможницею конкурсу стала росіянка з Казані Роза Гадієва (зліва), друге місце посіла дівчина з Туреччини, а третє місце віддали учасниці з Білорусі Ірині Максимович (справа).

Представниця України Мілена Мельничук поскаржилася в Instagram, що напередодні конкурса на неї "ринув хейт від росіян, дзвонили на особистий номер, погрожували що по айпі знайдуть де я і вбʼ*ть мене і мою родину. Називали н*цисткою і ф*шисткою".

Українська красуня розповіла, що після приїзду до Лівану її почали цькувати інші учасниці та організатори.

Р*сіянка самостійно намагалась завжди сісти поруч і сфоткатись, хоча я постійно від неї намагалась сховатись. Не маю до неї претензій, як людина вона здавалась нормальною. Дизайнер спеціально дав нам однакові сукні, щоб ми були однакові і як подруги! Хореограф конкурса поставив мене поруч з р*сіянкою на сцені, коли я попросила переставити мене він сказав на рос мові "мне п*хуй на в*йну в Украине". Підчас самого фіналу цей самий хореограф кричав мені на сцені "хохлушка".

Мілена Мельничук заявила, що перемога Рози Гадієвої була куплена за 20 тисяч євро, а третє місце білоруски - за 5 тисяч євро.

Білоруска за 5000€+ - купила 3 місце і сама це всім розказала. Мінкульт … викупив за 20 000€+ перемогу для учасниці, підчас всього конкурса вона вихвалялась допомогою від президента. Її 38 років (інфа від менеджерів з її країни, яка через дівчат дійшла до мене)

Коли конкурсантки їхали з нагородження, нетвереза учасниця з Білорусі Ірина Максимович почала ображати українку:

Мiss Ukraine! У тебя война? А х**и ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?

Мілена Мельничук родом з Житомира, займається моделінгом з 14 років і раніше представляла країну на конкурсі Miss Teen World.