Снаряди для українського війська тепер шукатимуть на всіх можливих ринках.

Боєприпаси для України шукатимуть по всьому світу. 15 членів ЄС підтримали ініціативу Чехії із закупівлі снарядів у третіх країн. Втім у яких держав є необхідні боєкомплекти? І коли Євросоюз відправить нашим Збройним силам давно обіцяний мільйон боєприпасів? Тему продовжить Тетяна Логунова.

Історичне рішення. Держави-члени ЄС погодилися поставити Україні один мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців.

Це повідомлення головний дипломат ЄС Жозеп Боррель опублікував майже рік тому, в березні 2023. Сьогодні, у переддень березня 2024, вже ясно: свою обіцянку Європа не виконає. Країни Євросоюзу не змогли швидко наростити виробничі потужності і тепер називають інші строки. До кінця березня Збройні сили отримають лише половину - 500 тисяч боєприпасів, а мільйон - упродовж року.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки:

Ми домовилися створити умови для прискорення доставки боєприпасів. До кінця року ми передамо Збройним силам України 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів. Динаміка наростає. Наша мета - 631 тисяча боєприпасів з березня до кінця року.

Пошук боєприпасів для України, які критично потрібні на фронті просто зараз, став однією із головних тем зустрічі партнерів України в Парижі. Після переговорів та дискусій, Франція, яка раніше наполягала на закупівлі озброєння та боєкомплектів винятково в європейських виробників, змінила позицію. Снаряди для українського війська тепер шукатимуть на всіх можливих ринках.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Питання боєприпасів - це пріоритет пріоритетів. Ми взяли на себе зобов'язання повністю використати наші запаси і визначили треті країни, які могли б бути залучені до постачання боєприпасів.

Іншими словами, Франція готова приєднатися до чеської ініціативи.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми братимемо участь у цій ініціативі. Деталі повідомимо протягом наступних 10 днів, але ми повністю відкриті. Наша єдина мета - ефективність у допомозі українцям.

Чеський план у середині лютого озвучив президент країни. На Мюнхенській безпековій конференції Петр Павел повідомив: він знайшов боєприпаси для України. За межами ЄС. На ринку є півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч калібру 122 міліметри. Потрібні лише гроші. У Парижі ініціативу Павела підтримали 15 держав, а Бельгія і Нідерланди вже пообіцяли частково її профінансувати.

Марк Рютте, прем'єр міністр Нідерландів:

Сьогодні ввечері Нідерланди вирішили зробити внесок в ініціативу Чехії і виділити на закупівлю боєприпасів для України 100 мільйонів євро. Я сподіваються, що інші країни зроблять те саме.

Снаряди світом шукають не тільки чехи, але й німці. Принаймні, про це повідомляють авторитетні німецькі ЗМІ.

Снаряди для України за межами ЄС і через посередників. За даними тижневика "Der Spiegel" представники Німеччини ведуть таємні переговори про закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, з Індією, яка має великі запаси, але не готова продавати снаряди напряму. Щоб не псувати відносини з росією.

Свою пропозицію має і Україна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз тимчасово заборонити експорт боєприпасів у інші країни. Тобто призупинити усі чинні контракти й відправляти усі боєкомплекти, виготовлені в ЄС, в Україну. Щоб вони захищали Європу.