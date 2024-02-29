В Азовському морі горів катер російських прикордонників, ворог зазнав втрат - ГУР (відео) [ Редагувати ]
В акваторії Азовського моря 29 лютого зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу.
Причини пожежі на катері держави-агресора росії, а також характер втрат противника уточнюється", - повідомили в розвідці.
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