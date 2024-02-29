Польські фермери минулої доби суттєво обмежили кількість вантажівок, які в'їжджають на територію Польщі з України. Особливо через пункти пропуску "Шегині" на Львівщині та "Ягодин" на Волині. Там рух фур майже нульовий. З подробицями з українсько-польського кордону Христина Гашенко.

Христина Гашенко, кореспондент:

6 пунктів пропуску під блокадою польських фермерів. У чергах на кордоні на вʼїзд в Україну понад 2 тисячі вантажівок. Щоб потрапити додому, водії мусять стояти по два тижні. А тому по той бік кордону, на пункті пропуску "Краківець", заповнені всі майданчики для ваговозів. Українським водіям, зрештою, увірвався терпець, і вони влаштували польським страйкарям бойкот.

Євген, водій вантажівки:

Вони кричали, що випускаємо ADR, а тенти можуть стоять. А по ітогу ми перекрили, не випускали ADR, і ADR із нами тоже согласували, що тоже їх їхать не будуть. Тоді вони начали випускати тенти. А так би може і ще стояли.

Жити у вантажівках на кордоні 2 тижні - не просто, кажуть водії. Закінчується пальне, їжа. З економічної точки зору такі поїздки за кордон узагалі не на руку водіям.

Володимир, водій вантажівки:

Харчування ніякого не підвозять, ніц. Нічого немає. Хочеш щось купити - "Бедронка" за 6 км, або відчіплюєш машину, їдеш, ніхто того не компенсує. Пальне, рано і ввечері треба завести машину, бо сідають акумулятори.

Цей пункт пропуску "Краківець-Корчова" єдиний на Львівщині, де польські протестувальники зараз не заважають машинам в'їжджати до Європи. А тому тут чимало охочих перетнути кордон. Черга в електронній системі поступово зменшується. Комусь навіть вдається перетнути кордон на 4 дні раніше від зазначеної дати.

Богдан, водій вантажівки:

Те число десь було на 4 березня. А перекинули на 29 і все. - Тобто швидше? - Конешно! І все. 4 дня таки велика різниця. Може бути, бо дуже великі колейки туди на Чоп. Конешно, що може бути.

Водночас у Державній прикордонній службі попереджають про збільшення черг із вантажівок на Словацькому та Угорському кордонах. Водії намагаються об'їхати пункти пропуску, де протестують поляки. Тим більше, що за минулу добу страйкарі суттєво обмежили в'їзд вантажівок і на Львівщині, і на Волині.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Суттєве зниження на пункті пропуску "Ягодин". Нагадаю, це найбільший напрямок, який може перетинати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. За останні дні кількість перетину кордону на в'їзд з України на цьому напрямку - це нульові показники.

Христина Гашенко, кореспондент: