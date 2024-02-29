Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.
Звільнити ГУЛЯКА Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України.
Призначити КАРПЕНКА Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України.
Генерал-майор Олег Гуляк обіймав посаду командувача Сил логістики ЗСУ з 30 серпня 2021 року. У 2017-2018 роках був заступником командувача Силами Антитерористичної операції.
Володимир Карпенко з 2021 року обіймав посаду командувача логістики у Сухопутних військах ЗСУ.
Володимир Карпенко
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка спецуповноваженим з безпекових гарантій.
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