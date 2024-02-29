Тема мирних переговорів, саме мирних переговорів буде топовою темою 24-25 року.

Проєкт "Майдан 3.0". росія відновлює спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. І зокрема через спекуляції на суспільно-політичних темах: і всередині країни, і поза її межами. Про це заявили у комітеті з питань розвідки. Йдеться про кампанії інформаційного характеру.

Які тези роспропаганда планує поширювати цього разу, і кого використовуватиме для ретрансляції своїх наративів - розкаже Даніїл Снісар.

Розгойдати човен і понурити світ у тотальний хаос.

Это вот такая и есть россия. По этому, кушайте и не обляпайтесь.

Усе заради того, щоб Україна програла у війні.

Війна призвела до краху України.

Як росія намагається навіяти світу безперспективність допомоги українцям? І кого призначила своїм рупором за океаном? З'ясуємо далі.

Найдорожча "акція" в історії російських спецслужб. Кремль виділив півтора мільярда доларів на реалізацію в Україні спецоперації "Майдан 3.0".

Про це йдеться у заяві комітету з питань розвідки при президентові України. Для розуміння - це річний бюджет, наприклад Сан-Марино.

Тобто, цю купу грошей москва спрямувала на створення викривленої реальності в очах як світового суспільства, так і України, зокрема.

На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. У листопаді минулого року, в межах спецоперації "Майдан - 3", на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів.

Як пропагандистська машина працюватиме? Схема проста: спочатку - інформаційний вкид.

Далі - через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу, росія робитиме ставку на організацію різноманітних протестних акцій.

За задумом ворога ситуацію в Україні вдасться розхитати за кілька місяців.

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД:

Суть цієї кампанії - це дискредитація президента України, це дискредитація вищого керівництва країни й все для того зроблено, щоб розхитати ось цю всередині, цей човен змусити, людей панікувати, запевнити людей в тому, що все пропало і потрібно, як то кажуть, брати владу у свої руки. Ми це все зараз почали фіксувати, і попереджаємо про це не тільки українців, а й західних партнерів, про те що така компанія вже почалась.

Інформаційний опір, з яким стикається Україна як в Європі, так і за океаном зараз сягає свого апогею: працюють десятки, сотні прокремлівсько-налаштованих експертів, журналістів та медійників

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

росія вибудовує в тому числі за кордоном мережу агентів своїх, агентів впливу, частина з них вочевидь є завербованим агентами спецслужб, і вони загрубі гроші відпрацьовують той порядок денний, який їм, так би мовити, продиктували в москві.

Серед таких агентів чимало тих, хто відпрацьовує рублі кремля на постійній основі. Очолює цей перелік Скотт Ріттер.

В росЗМІ його називають "американським критиком", військовим експертом. За роки великої війни Ріттер "прописався" на каналі Соловйова. І навіть має свою програму, де прогинається, в основному перед представниками російського політикуму.

Проросійські виборці привели Зеленського до влади, і він занурив країну у війну. Тепер Захід використовує націоналістичні настрої в Україні, щоб знищити російськомовне населення.

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД:

Якщо говорити про його біографію - це ексрозвідник, він колишній головний інспектор ООН зі зброєю Іраку і нині рупор кремля на Заході. Якщо говорити про його діяльність, він написав книгу "Роззброєння в часи перебудови" і презентував її в Казані, Іркутську, Єкатеринбурзі з метою, щоб попередити громадськість про те, що США прагнуть ескалації з росією.

Під час війни Ріттер запам'ятався своїми скандальними заявами, зокрема, про інсценівку в Бучі. Але, що ж спонукало американського патріота схилити голову перед московським диктатором?

Це репутація Ріттера у Штатах - там суд довів його провину в розбещенні неповнолітніх дівчат. Тоді псевдоексперт навіть строк відсидів. А роботу довелося шукати вже в росії.

Такер Карлсон - теж серед любителів "руського міра". Українці його знають по інтерв'ю з президентом рф.

А ще саме завдяки йому світ дізнався, що українці розробляють біозброю в секретних лабораторіях, за гроші Сполучених Штатів. Смерть Навального, за інформацією з його "надійних джерел", теж справа рук української спецури.

- А могли це бути українці, тому що це їм вигідно? - Вони вбили дочку дугіна в москві. Так, що так, це можливо.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Такер Карлсон - давній прихильник теорії змови, різних конспірологічних історій, його зі скандалом вигнали з телеканалу Fox News, через те, що його не підтверджені фактами звинувачення на бік деяких американських компаній вилилося потім судові позови.

Замикає трійку найактивніших представників кремлівського рупора за кордоном Дуглас Макгрегор - полковник американської армії у відставці, ексрадник міністра оборони США, автор книг та телевізійний коментатор. Свою кар'єру "західного псевдоексперта" Макгрегор розпочав ще у 2014 році. Тоді він підтримав анексію Криму.

А зараз намагається переконати світ, що всі воєнні злочини скоєні саме українцями. Та й загалом, що наша армія вже все програла.

Дуглас Макгрегор - полковник американської армії у відставці, ексрадник міністра оборони США:

росія безумовно захопить Одесу. Це історично російське місто, і воно ніколи не було частиною України.

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД:

Тема, яка є актуальною на сьогодні - це те, що Україні та її західним союзникам вже час домовлятися з росією, і цей негатив просувається безпосередньо і західними ось цими спікерами, тема мирних переговорів, саме мирних переговорів буде топовою темою 24-25 року.

І не лише про перемовини. Серед тем порядку денного, які росія намагатиметься просувати у найближчі місяці, за даними Центру Протидії Дезінформації - це неефективне використання коштів, які надають нам партнери, їхня розтрата чиновниками.