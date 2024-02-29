Говорив путін і про нібито готовність до переговорів із США, однак лише на своїх умовах.

Аукціон небаченої щедрості. Традиційне щорічне послання президента країни-агресорки до Федеральних зборів перетворилося на феєрверк передвиборчих обіцянок.

Понад 2 години путін вихвалявся подачками бюджетникам та казковими перспективами розвитку рф у найближчі 6 років, тобто протягом його наступного терміну. Про війну говорив. Але так, ніби між тим, на початку виступу й зовсім трохи наприкінці. Що саме? Почула Ольга Жидецька.

росія не починала війни в Україні, в усьому винен Захід, але кремль не відступить - цими заїждженими меседжами президент країни-агресорки розпочав свій щорічний виступ перед Федеральними зборами.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Так званий Захід з його колоніальними звичками, звичка розпалювати по всьому світові національні конфлікти, прагне не просто стримати наш розвиток. Замість росії їм потрібен залежний, згасаючий, напіввимерлий простір.

Ця частина промови традиційно нагадувала звичні нарікання про ворогів довкола. Зокрема путін скаржився, що американці намагаються втягнути росію в перегони озброєнь, щоби знекровити, як колись Радянський Союз. А потім, всупереч логіці, з гордістю прозвітував, скільки і якої нової зброї вироблятиме країна.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвєт". Завершуються випробування ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон". Військам надано й перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". Ми невдовзі продемонструємо їх в районах базування.

Говорив путін і про нібито готовність до переговорів із США, однак лише на своїх умовах. Водночас заявив про посилення російських військ на Західних рубежах - на протидію розширенню НАТО. Та нагадав про ядерну зброю. Зокрема, в контексті гіпотетичної появи вояків альянсу в Україні.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Усе, що вони придумують зараз, чим лякають весь світ, що все це реально загрожує конфліктом з використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації. Вони що, цього не розуміють? Чи як?

У своєму посланні путін наголосив: "спецоперацію", тобто війну проти України, підтримує абсолютна більшість росіян. Разом із тим промова мала такий вигляд, ніби президент намагається купити цю лояльність. Адже фактично складалася із суцільних, одна за одну щедріших, передвиборних обіцянок - мільярди і мільярди рублів на освіту, науку, стимулювання народжуваності, подолання бідності, розселення аварійного житла та безплатну газифікацію. Тобто усе те, що путін уже не раз обіцяв своїм виборцям за майже чверть століття свого президенства. Нині ж, запевняє, цьому сприятиме небувалий розквіт російської економіки.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Сьогодні росія - найбільша економіка Європи за розміром валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної спроможності. І п'ята у світі. Темпи і якість зростання дозволяють сподіватися і навіть стверджувати, що уже в найближчій перспективі ми зробимо ще один крок уперед і увійдемо в четвірку найбільших економічних держав світу.

Як досягатиме такого результату під санкціями, путін не уточнював. Тим часом про якість міжнародних стосунків росії говорить коло іноземних гостей. Сьогодні у москві почалися перемови лідерів ФАТХу, ХАМАСу та "Ісламського Джихаду", останні дві організації визнані у світі терористичними. Угруповання прагнуть сформувати уряд об'єднаної Палестини, щоби разом протистояти Ізраїлю на тлі загострення, спричиненого кривавою атакою ХАМАС у жовтні. Відтоді у москві делегації "хамасівців" приймали у жовтні та січні. Навіть попри те, що угруповання досі утримує росіян у заручниках. Експерти переконані, заграючи з екстремістами, москва розраховує зберегти свій вплив на Близькому Сході.