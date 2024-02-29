Наприкінці лютого в Україні відзначають 10 років від початку спротиву окупації Криму. Згадують та вшановують мужність кримців, які вийшли у 2014 році в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. А також всіх людей, хто чинив опір окупантам на півострові. Мій колега Євген Лєсной пригадав хронологію анексії українського Криму.

Для кримців окупація півострова почалася, коли на Майдані ще стріляли.

Рустем Скибин, художник-кераміст, кримець, голова ГО "Ель-Чебер":

Це вже був вплив росії.

Згодом, це підтвердили й самі окупанти - виготовили медаль за так зване "Повернення Криму".

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Росіяни видали цю медаль за захоплення Криму. Там написано з 20 лютого. Якщо з військового погляду дивиться, то ще за тиждень здійснювалися заходи, коли АН-26 зі спецназом прилетів.

Кримка Ольга Афанасєва - матір політв'язня Геннадія Афанасьєва так згадує ті часи.

Ольга Афанасьєва, матір політв'язня, кримка:

Над будинками літали гелікоптери, по вулицях їздила військова техніка. Розгулювали так звані "зелені чоловічки" в балаклавах, з автоматами. В повітрі вітав страх.

Політичний десант з москви у повну силу промивав мізки кримчанам.

Ностальгія по "совку" - стала найкращим тригером для покоління відставників, яких радянська влада колись переселила в Крим.

Євгенія Горюнова, політологиня, кандидат історичних наук:

Мені здається, що Криму не вистачало 5-7 років, щоб він вирвався з цієї прорадянські позиції, тому що дивиться на соціологічні опитування першої декади 21 століття, там все більш людей починають себе відчувати саме громадянами України.

Кримські татари стали основою проукраїнських сил на півострові. У них був свій національний орган самоврядування - Меджліс. Представництво в місцевому парламенті.

Це кадри 26 лютого 2014 року. Перед стінами парламенту Криму зібралися тисячі кримців, що намагалися захистити незалежну Україну. Їм протистояли зомбовані "прихильники руського миру"

Злякавшись сили українського спротиву - росіяни на ранок 27 лютого 2014 го захопили будівлю кримського парламенту.

В той же день на вулицях Криму з'явились російські військові та бронетехніка без розпізнавальних знаків. Їх одразу назвали "зелені чоловічки".

Рустем Скибин, художник-кераміст, кримець, голова ГО "Ель-Чебер":

Вже на наступний день, коли захопили Верховный Совет, ближче до вечора почала надходити інформація про пересування військових. Коли почали з'являтися БТР, я зрозумів що все.

Кримці, що повірили в ідеали Майдану, намагалися самостійно чинити спротив російської окупації.

Ольга Афанасьєва, матір політв'язня, кримка:

Вони допомагали заблокованим військовим частинам. Збирали гроші на необхідні речі. Носили їм їжу, виходили на мітинги.

Українських воєнних оточили російські військові. Приказу чинити спротив з Києва не було.

Євгенія Горюнова, політологиня, кандидат історичних наук:

В Україні в той час було дуже складна ситуація. Після втечі Януковича виникає певна правова прогалина. Міністр оборони в Україні з'являється лише 27 лютого. Попередній міністр оборони втікає до росії.

Військовий експерт Павло Лакійчук, вважає що на той момент російські військовослужбовці не було готові йди до кінця.

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Я був в Криму й Севастополі в 14 році, під час цих подій. Спілкувався з морськими піхотинцями російськими, які їхали захоплювати Кабінет міністрів та Верховну Раду АРК. Ми виїхали та сподівалася що СБУ зупинять та скажуть: хлопці, ви знову порушуєте режим. Ніхто не зупинив.

.Втім не варто забувати, що дієвої армії в України на той момент не було.

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

На момент початку російської агресії Збройні сили України були дезорганізовані та деморалізовані. ЗСУ не були готові застосовувати силу до росіян, "мы же братья".

А на східних кордонах України на той час стояло 150-тисячний корпус військ росії.

Євгенія Горюнова, політологиня, кандидат історичних наук:

Якщо Україна починає спротив в Криму, відповідно вони йдуть на Київ. Ми все це бачили 24 лютого 2022 року, як російські колони йдуть на Київ.

ФСБшники у Криму, що переважно складалися зі зрадливій присязі СБУшників арештували активістів. Справи нібито за тероризм Сенцова, Кольченко, Чернія та Афанасьєва були показові.

Ольга Афанасьєва, матір політв'язня, військовослужбовця, кримка:

За ними була слєжка. Гену затримали 9 травня. І одразу його вивезли у Лефортово. Мені подзвонили з ФСБ, мені подзвонили 9 травня о 17.00 й повідомили, що Вашого сина затримано. Для мене - це був справжній шок.

Сенцова та Кольченка вдалося обміняти лише через п'ять з половиною років. Чернія о 21-му. Гену Афанасьєва звільнено у 2016. Він загинув під час вже повномасштабної війни.

Рустем Скибин, художник-кераміст, кримець, голова ГО "Ель-Чебер":

Дуже багато моїх друзів та рідних, які зараз за ґратами. Це люди, які переслідуються по релігійних, політичних поглядів.

Затримання незгодних з окупацією Крима продовжуються й досі. А захоплення Криму стало першою частину плану з окупацій всієї України.

Євгенія Горюнова, політологиня, кандидат історичних наук:

Захід дуже не хотів війни. Не хотів війни в Європі. І у будь-який спосіб намагався її зупинити. Мені це нагадало 38 рік. Мюнхенська угода. Коли Чехія може стати жертвою для агресора. Сьогодні західні політики визнають, що вони тоді помилялися. що російський імперіалізм з'їсть Крим та заспокоїться.

Євген Лєсной, кореспондент: