У кулуарах обговорюють альтернативний законопроєкт, де для України вже не 60, а 40 мільярдів, тобто напряму до Києва дійшло б близько 30. Білий дім проти такого скорочення. Тобто, поки все на стадії переговорів і торгів. Але памʼятаєте, щодо Сенату теж на початку говорили, що питання "не пройде".

А от від чого все залежить? І чи вистачить нам грошей МВФ поки Конгрес тягне із рішенням? Про це я поговорив з американськими топдипломатами; зокрема із тими, хто дуже рідко дає інтервʼю. І все деталі - просто зараз в моєму сюжеті.

Що відбуватиметься зараз у Конгресі - так це боротьба навіть поки не за голоси, а за те, щоб винести в зал цей пакет у тому вигляді, у якому за нього проголосував Сенат. 95 мільярдів, з них 60 - українська частина. Бо коридорами влади вже ходять і розмови про бажання частини республіканців сказати "так", але цю суму скоротити. І щодо позиції найбільш радикальних конгресменів, які взагалі прагнуть не допустити розгляду фінансового пакета без вирішення міграційних питань, а тут (на відміну від України) згоди взагалі не знайти… Тому експерти, із якими я поговорив, і кажуть: затвердження допомоги партнерам у Палаті представників цілком вірогідно, але…

Джон Хербст, Посол США в Україні (2003-2006):

Так, це вірогідно і реально! Але ця вірогідність поки не 100%, і навіть не 80. Вона - 60 відсотків. Думаю, це все ж таки станеться. Або Джонсон таки винесе в зал Пакет допомоги Україні, або таки з'явиться обхідна петиція, завдяки якій він опиниться в залі. І для цього потрібен час, мають бути республіканці, які підпишуть Петицію.

Discharge Petition - "Обхідна Петиція", і дійсно досить реальний план. Адже протрампівські конгресмени погрожували Спікеру відставкою, якщо він дасть "зелене світло" цьому законопроєкту. А так, Джонсон наче і ні до чого, його "обійшли".

Джон Хербст, Посол США в Україні (2003-2006):

І варто буде цьому документу опинитися в залі - переважна більшість його підтримає. Набереться 283 голоси.

Що може виникнути - так це бюрократичні ускладнення. Численні поправки, наприклад, спроба оформити ці гроші не як допомогу, а як "довготермінову позику" - це ідея Трампа, а відповідно і близьких до нього конгресменів. Чи озвучені вже спікером плани вимагати письмових гарантій цільового використання цих мільярдів. Тому відставні топчиновники, що мають авторитет та ім'я, і завдяки цьому здатні впливати на настрої на Капітолійському пагорбі, і намагаються прискорити цей розгляд "українського питання".

Марі Йованович, Посол США в Україні (2016-2019):

Я чудово розумію, що питання часу зараз є критичним. Що цю зброю чекають просто зараз солдати на фронті. І ми зараз робимо все можливе, щоб тиснути на законодавців.

Марі Йованович - одна із "зіркових свідків" на процесі щодо імпічменту Дональда Трампа, після відставки з дипломатичної служби рідко дає інтерв'ю. Вона зараз викладає - то ж уникає великої політики. Але в ситуації із затримкою допомоги Україні - як залишатися осторонь! Вона не каже напряму про "інтерес Трампа", чи "вплив Трампа" на Конгрес, намагається взагалі не згадувати публічно ім'я експрезидента, через якого змінилася вся її доля. Втім, відверто каже: причини того, що конгрес так довго тягне - політичні.

Марі Йованович, Посол США в Україні (2016-2019):

Зараз час, коли все настільки політизовано, оскільки у Штатах наближаються президентські вибори. Але я точно знаю, що більшість американців підтримують допомогу Україні. Включно із військовими поставками. І так само налаштовані більшість наших законодавців. Тобто мій прогноз: результат буде. Так, думаю, знадобиться більше часу, ніж хотілося б, але рішення ухвалять.

А поки його немає - "прикрити" бюджетний дефіцит допоможуть гроші МВФ. Виплату на 900 мільйонів доларів вже практично погодили, залишаються самі лише формальності й фінальне голосування Ради директорів Фонду. Його проведення - питання найближчих тижнів. Це кошти, які підуть в бюджет, підтримують курс гривні, дадуть можливість виплачувати пенсії, зарплати та стипендії… Але допомогу у першу чергу чекають на фронті, а це питання без Конгресу самим лише запозиченнями не вирішити.

Джон Хербст, Посол США в Україні (2003-2006):

Гроші МВФ допоможуть. Так само як і очікувана покупка Канадою боєприпасів для України на міжнародних ринках. Все це допоможе, але не вирішить проблеми на середню і довгострокову перспективу!

На перспективу і потрібен цей "Великий Пакет", який гарантував би, що не треба більше просити; що весь цей рік Україна точно буде забезпечена зброєю і боєприпасами. А ще безпекові гарантії, час і місце для формального оголошення, яких теж зрозумілі: липень цього року. Вашингтон. Ювілейний Саміт НАТО.

Марі Йованович, Посол США в Україні (2016-2019):

Адміністрація Байдена має зробити історичний крок - НАТО має офіційно запросити Україну, розпочати переговори щодо вступу. Це поки не членство, це саме старт переговорів щодо нього. Бо ви ж знаєте, як складно вступити в Альянс, але ми можемо почати просто зараз! Обговорювати й питання гарантування безпеки й те, яким має бути цей "мир після української перемоги"?

Що саме означатиме ця перемога і якими можуть бути умови для миру - питання велике, питання відкрите. І це варто визначити - зрозуміло, що лише разом з Україною. А поки від ключових членів команди Байдена чуємо, що ця перемога якраз і залежить не лише від хоробрості на фронті, а й від фінансів, які має надати Вашингтон. Тому Білий дім і вмовлятиме, давитиме, проситиме дати голоси.

Джейк Салліван, радник президента США із національної безпеки: