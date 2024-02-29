До законопроекту про мобілізацію до другого читання внесли понад чотири тисячі правок, тому його розгляд у Верховній Раді може розтягнутися на тижні.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чєрнєв.

Всі рішення Комітету щодо тих чи інших норм законопроєкту є суто рекомендаційними. Тож що залишиться в остаточному варіанті документа вирішуватимуть депутати у сесійній залі.

"Через те, що кількість правок більше чотирьох тисяч, ми зараз розглядаємо концептуально поблоково - на 16 блоків ми розбили - саме тематику цих правок, які стосуються різних частин цього законопроекту. Сьогодні ми завершили цей поблоковий розгляд. Секретаріат Комітету буде сортувати правки, які підходять чи не підходять і ставити - враховані чи не враховані. Це займе кілька днів і далі ми повернемося в Комітет голосувати по самим правкам...

Сподіваюся, що за наступний тиждень ми зможемо розглянути законопроект у Комітеті, щоб рекомендувати для голосування у сесійній залі...

Комітет лише голосує за те, врахувати чи підтримати чи відхилити правки. Але все одно це рекомендаційний характер. За ті чи інші поправки будуть голосувати у сесійній залі...

Є досить спірні правки, які викликали багато питань у суспільстві. Наприклад, блокування рахунків ухилянтам. На сьогоднішній день комітет вирішив відхилити цю норму. Тобто Комітет буде рекомендувати Верховній Раді не приймати цю норму...

Є механізм, по якому зараз вручаються повістки, до нього додається, наприклад, норма (але це спірне питання) щодо електронного комітету військовозобов'язаного. Тобто ідея в тому, що прибрати ТЦК з вулиць. Якщо він хоче, можна прийти до самого ТЦК і поновити свої дані, можна прийти в ЦНАП, або через електронний кабінет...

Ми наполягаємо, щоб це було право, а не обов'язок людей - реєструвати цей електронний кабінет. Щоб у них було право вибору: можуть прийти до ТЦК оновити дані, або через електронний кабінет. Фінальне рішення буде за сесійним залом...

У Міністерстві оборони обіцяли, що в найближчі місяці система з електронними кабінетами буде створена. Але тут є певна колізія: ми можемо зобов'язувати людей в законопроекті поновити свої дані, але робити це через електронний кабінет, який ще не працює, - такого не може бути...

Відстрочка та бронювання мають дуже багато складових. Є дуже багато людей, які підпадають під відстрочку від мобілізації, починаючи від тих, хто має трьох і більше дітей, ступінь інвалідності - там дуже довгий перелік.

Що стосується бронювання... Є пропозиції - це Національна поліція, прокуратура, ДБР, тобто всі силові структури. Плюс бронювання тільки 50% державних службовців категорії "Б" та "В" чого раніше не було - були заброньовані майже всі", - розповів Єгор Чернєв.