З артилерії та авіації щодня б'ють окупанти по прифронтових населених пунктах Запорізької області. Жителі міста Оріхова кажуть: останнім часом обстріли посилилися. Та навіть тепер люди відмовляються покидати рідне місто.

Як живуть оріхівці під постійними ворожими ударами - у наступному сюжеті.

Колись ці купи каміння були будинками, школами та крамницями. Протягом двох років повномасштабної війни ворог нещадно б'є по місту - майже цілодобово.

Максим Зінченко, начальник Оріхівського пожежно-рятувального підрозділу:

Дуже напружена обстановка - у нас постійний артобстріл, працює РСЗВ, постійні КАБи, постійні тривоги, тобто не дають розслабиться.

Тут уже давно немає світла, газу та води - усі комунікації давно перебиті. Та навіть у таких умовах у місті й далі живуть люди. Від ворожих снарядів ховаються у підвалах.

Максим Зінченко, начальник Оріхівського пожежно-рятувального підрозділу:

Більша частина населення - це пенсіонери, які пояснюють тим, що ми тут родились, хрестились, тут наші домівки, нікуди не будемо виїжджати, ніхто нас ніде не чекає.

Від початку великої війни населення Оріхова скоротилося майже вдесятеро! Тих, хто залишився, підтримують рятувальники. Постачають сюди воду та гуманітарну допомогу.

Люди зазвичай беруть і собі, і сусідам, які не змогли прийти.

Також до Оріхова привозять корм для тварин.

Тут у кожного - власна зграя чотирилапих.

Таїсія, жителька Оріхова:

Собачок біля 10, є ще такі, що прийшли поїсти й пішли, деякі прив'язані, ходжу з відром вранці годувати.

Окрім підтримки людей, рятувальники постійно виїжджають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Кажуть: такої роботи вистачає майже щодня.