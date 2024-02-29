У Києві відбулася конференція, присвячена захисту культурних пам'яток України [ Редагувати ]
Понад 900 об'єктів української культурної спадщини знищила росія за час повномасштабного вторгнення. Ще кілька тисяч пам'яток різного значення перебувають на окупованих територіях.
Як відновити зруйноване і повернути втрачене? А ще як притягти до відповідальності країну-агресора? Про це говорили на міжнародній конференції "Об'єднані за справедливість". Докладніше в нашому матеріалі.
Свято-Преображенський собор в Одесі, музей імені Григорія Сковороди поблизу Харкова, Драматичний театр у Чернігові.
Ці та багато інших культурних пам'яток пошкоджені або повністю зруйновані під час російських обстрілів. Знищити українську ідентичність, чи не головна мета країни-агресорки - наголошують учасники форуму під назвою "Об'єднані за справедливість. Об'єднані за спадщину".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ворог сповідує ідеологію тотального руйнування, він знищує житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, електростанції, заводи, ферми. Так само він стирає з лиця землі храми.
Від початку повномасштабного вторгнення понівечені чи знищені понад 900 пам'яток - і місцевого, і міжнародного значення. І це не враховуючи, зокрема, музейних колекцій, які нині залишаються на окупованих територіях. Учасники заходу заявляють - росія має заплатити за свою агресію проти української культури та мистецтва. І ціна має бути високою!
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була запроваджена ще в російській імперії й продовжена в СРСР. Тому на міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями, створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки й взаємодії між правоохоронцями різних держав.
Після війни важливо буде - і відновити пошкоджені пам'ятки, і притягнути винуватців до відповідальності, наголошують учасники форуму. Сподіваються на Міжнародний кримінальний суд, який має провести трибунал над винними у вторгненні в Україну.
Андрій Костін, Генеральний прокурор України:
Ми маємо можливість обговорити наші національні зусилля, а також практику міжнародних судів і трибуналів для забезпечення справедливості та відповідальності для збереження спадщини. Ще одне критичне питання пов'язане з відновленням та реконструкцією культурної спадщини, пошкодженої чи зруйнованої під час війни. Відбудова після війни є невід'ємною частиною процесу одужання українського суспільства.
Утім, як правильно фіксувати злочини проти української культурної спадщини - питання непросте, і для України, і для міжнародної спільноти, зазначають на форумі. Адже руйнувань такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни.
Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури України:
Україна не має досвіду фіксації культурних втрат. Ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам в цьому. За правильними протоколами, які будуть потім сприйняті в міжнародних судах, зафіксувати кожну втрату. За кожною кримінальною справою, яка порушена в Україні щодо кожного об'єкту культурної спадщини, має стояти підготовлений за усіма вимогами міжнародної юрисдикції позов до держави-агресора.
Водночас Україна готова створювати такі прецеденти - наголошують посадовці. Ми маємо стати прикладом для всього цивілізованого світу - і на полі бою, і в міжнародних судах.
по темі
На Черкащині обслуговуючий кооператив взяв в оренду в районної адміністрації майже три гектари рекреаційної зони й розпочав капітальне будівництво. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.
Україна запрошує японських підприємців інвестувати в післявоєнну реконструкцію країни. Про це говорили на спільній японсько-українській конференції у Токіо. Чим Київ приваблюватиме підприємців з країни вранішнього сонця?
Протести в Угорщині. Жителі Будапешта вже кілька тижнів поспіль виходять на акціїї протесту проти уряду Віктора Орбана та політики керівної партії. Наскільки вони масові? Чого вимагають люди? І чи вплинуть ці мітинги на політичне життя країни? Розкаже Тетяна Логунова.
З 8 до 22 лютого балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою "Дон Кіхот" Людвіга Мінкуса. З гастролів не повернулися: провідний соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха-Рома, артист балету Богдан Ключник
З 1 березня на пенсіонерів чекають зміни щодо розміру виплат. Раніше виплати обіцяли проіндексувати на 13%, але з урахуванням інфляції ця цифра стала меншою. Новації відзавтра чекають й на переселенців - деякі з них залишаться без виплат від держави.
Наприкінці лютого в Україні відзначають 10 років від початку спротиву окупації Криму. Згадують та вшановують мужність кримців, які вийшли у 2014 році в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мій колега Євген Лєсной пригадав хронологію анексії українського Криму.