Після війни важливо буде - і відновити пошкоджені пам'ятки, і притягнути винуватців до відповідальності.

Понад 900 об'єктів української культурної спадщини знищила росія за час повномасштабного вторгнення. Ще кілька тисяч пам'яток різного значення перебувають на окупованих територіях.

Як відновити зруйноване і повернути втрачене? А ще як притягти до відповідальності країну-агресора? Про це говорили на міжнародній конференції "Об'єднані за справедливість". Докладніше в нашому матеріалі.

Свято-Преображенський собор в Одесі, музей імені Григорія Сковороди поблизу Харкова, Драматичний театр у Чернігові.

Ці та багато інших культурних пам'яток пошкоджені або повністю зруйновані під час російських обстрілів. Знищити українську ідентичність, чи не головна мета країни-агресорки - наголошують учасники форуму під назвою "Об'єднані за справедливість. Об'єднані за спадщину".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ворог сповідує ідеологію тотального руйнування, він знищує житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, електростанції, заводи, ферми. Так само він стирає з лиця землі храми.

Від початку повномасштабного вторгнення понівечені чи знищені понад 900 пам'яток - і місцевого, і міжнародного значення. І це не враховуючи, зокрема, музейних колекцій, які нині залишаються на окупованих територіях. Учасники заходу заявляють - росія має заплатити за свою агресію проти української культури та мистецтва. І ціна має бути високою!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була запроваджена ще в російській імперії й продовжена в СРСР. Тому на міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями, створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки й взаємодії між правоохоронцями різних держав.

Після війни важливо буде - і відновити пошкоджені пам'ятки, і притягнути винуватців до відповідальності, наголошують учасники форуму. Сподіваються на Міжнародний кримінальний суд, який має провести трибунал над винними у вторгненні в Україну.

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Ми маємо можливість обговорити наші національні зусилля, а також практику міжнародних судів і трибуналів для забезпечення справедливості та відповідальності для збереження спадщини. Ще одне критичне питання пов'язане з відновленням та реконструкцією культурної спадщини, пошкодженої чи зруйнованої під час війни. Відбудова після війни є невід'ємною частиною процесу одужання українського суспільства.

Утім, як правильно фіксувати злочини проти української культурної спадщини - питання непросте, і для України, і для міжнародної спільноти, зазначають на форумі. Адже руйнувань такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни.

Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури України:

Україна не має досвіду фіксації культурних втрат. Ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам в цьому. За правильними протоколами, які будуть потім сприйняті в міжнародних судах, зафіксувати кожну втрату. За кожною кримінальною справою, яка порушена в Україні щодо кожного об'єкту культурної спадщини, має стояти підготовлений за усіма вимогами міжнародної юрисдикції позов до держави-агресора.

Водночас Україна готова створювати такі прецеденти - наголошують посадовці. Ми маємо стати прикладом для всього цивілізованого світу - і на полі бою, і в міжнародних судах.