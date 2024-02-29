З 1 березня на пенсіонерів чекають зміни щодо розміру виплат. Йдеться про щорічну масштабну весняну індексацію пенсій. Раніше виплати обіцяли проіндексувати на 13%, але з урахуванням інфляції ця цифра стала меншою. Новації відзавтра чекають й на переселенців - деякі з них залишаться без виплат від держави. Докладніше про зміни розкаже Валерія Глущенко.

ВПО - це дуже потрібна допомога. Навіть на проїзд, а якщо її скасують, то мені буде дуже складно. Ходитиму на роботу пішки.

Наталя - переселенка з Маріуполя. Перебралася до столиці у вересні 2022 року. Довелося життя починати спочатку.

Наталя Єрьоменко, переселенка з Маріуполя:

У вересні я приїхала до Києва і в жовтні одразу оформила допомогу для ВПО через додаток "ДІЯ". Отримувала виплати регулярно, раз на місяць.

Наталя стала шукати роботу. Влаштувалася санітаркою в Маріупольський психологічний центр, що релокувався до столиці. Але зарплата там мінімальна. Тому кошти переселенцям життєво необхідні. Жінка сподівається, що й надалі матиме грошову підтримку від держави.

Дарія Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики України:

Ми детально розраховували і поставили критерії, що допомога буде продовжуватись тим родинам, у яких дохід на одну особу є нижчим, ніж 9 тис 444 грн.

Не отримуватимуть виплати працездатні люди, які не мають роботи. За даними Мінсоцполітики, таких в Україні майже 800 тисяч. Тож, щоби допомогу не скасували, достатньо знайти роботу, або, принаймні, стати на облік до центру зайнятості.

Дарія Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики України:

Якщо ми говоримо про родини з двох дорослих людей, які можуть працювати, або вже не працюють, або навіть не починали думати за роботу, і в такій родині немає додаткових обмежуючих факторів: маленькі діти, інвалідність, особи похилого віку, за якими потрібен догляд, то тільки такі родини з одною чи двома працюючими людьми і все. То таким родинам платити не будуть. Такі люди мають забезпечувати себе самостійно.

Змінився також сам алгоритм нарахування коштів, кажуть у Мінсоцполітики. Раніше допомогу начисляли на кожну людину окремо, а зараз виходитимуть із суми загального сімейного доходу.

Зміни на початку березня торкнуться і пенсіонерів. Попри воєнний стан, держава все ж таки проводить індексацію пенсій.

Любов Бричок, в.о. директора Департаменту Пенсійного фонду України:

Перерахунку підлягатиме кожна пенсія, яка призначена по закону про обов'язкове пенсійне страхування. Також внаслідок індексації будуть збільшені розміри мінімальних пенсій чорнобильцям, військовим, буде проведена індексація страхових виплат також.

За планами уряду, підвищення дістануть близько дев'яти з половиною мільйонів пенсіонерів.

Любов Бричок, в. о. директора Департаменту Пенсійного фонду України:

Будуть збільшені мінімальні розміри пенсії для осіб, які мають страховий стаж: жінки 30 років, а чоловіки 35 років - збільшується на 268 грн. Також будуть збільшені вікові компенсації та ті соцгарантії, які встановлюються для осіб, які досягли певного віку: від 65 років - 70. Від 70-80 років і старше. Середній розмір цих підвищень від 200-250 грн.

Перерахунок проведуть і тим пенсіонерам, кому не здійснювали індексацію вже два роки чи більше.

Дарія Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики України:

Ми з'ясували, що таких осіб багато, і в минулому році ми вперше почали їм переглядати не окремі складові їх пенсії, а почали збільшувати на розмір індексації весь сукупний розмір виплат.

Звертатися до Пенсійного фонду із запитом про перерахунок не треба, наголошують посадовці. Новий розмір виплат буде нараховано автоматично.