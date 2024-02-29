Тих же, хто залишається - поліцейські продовжують підтримувати морально та фізично.

Попри небезпеку та близькість бойових дій екіпаж поліцейських "Білий янгол" продовжує свою роботу на Донеччині. Ритм - шалений. Займаються правоохоронці й доставкою гуманітарної допомоги, і евакуацією населення. Лише один день з їхніх робочих буднів - у нашому наступному матеріалі.

На телефон гарячої лінії "Білий янгол" надійшло повідомлення, що жінка потребує медичної допомоги в селі Уманському. Стан критичний.

А отже, поліцейським знову нема коли відпочивати. По бездоріжжю екіпаж "Білий Янгол" дістається до старенької. Її правоохоронці евакуюють до лікарні.

Та на цьому робота не закінчується.

Тут, неподалік Авдіївки, жителі, які не хочуть залишати свої домівки, без гуманітарної допомоги не можуть обійтися. Тож поліцейські регулярно привозять їжу та товари першої необхідності.

- Мене як ото привалило, то двоє суток не могла докричаться, нічого… - Давайте і вас заберемо. - Ні.

Та головне завдання, яке ставлять собі поліцейські - вивезти якнайбільше людей якомога далі від зони бойових дій. Періодично переконати жителів вдається.

Тих же, хто залишається - поліцейські продовжують підтримувати морально та фізично.

Дай Боже вам здоров'я і вашим сім'ям. І поки є такі люди на Вкраїні, я можу заявити всьому світу, ми обов'язково переможемо.

Загалом протягом останніх двох тижнів екіпаж "Білий янголи" евакуював з Авдіївського напрямку понад 20 людей. Цьому прикладу поліцейські закликають слідувати й інших жителів небезпечних зон.