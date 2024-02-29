У вівторок, 27 лютого, у Празі відбулася зустріч глав урядів прем'єр-міністрів країн "Вишеградської четвірки" - Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Під час саміту говорили і про війну в Україні.

Прем'єр-міністри Словаччини та Угорщині Роберт Фіцо та Віктор Орбан висловили кремлівські погляди на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вони відмовляються надавати Києву будь-яку військову допомогу і закликають до негайного неприпинення вогню, що фактично легітимізує окупацію українських земель.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.

Що стосується Вишеградської четвірки, то з одного боку ми бачимо консолідовану позицію. А з іншого - певні розбіжності між, наприклад, Чехією та Польщею, й Угорщиною та Словаччиною. Це в першу чергу причини агресії російської федерації проти України та допомоги Україні.

І Угорщина, і нинішнє керівництво Словаччини виступають проти військової допомоги, але виявляють зацікавленість у допомозі гуманітарній, фінансовій тощо.

Більш активна стратегічна позиція стосовно причин нападу та допомоги є у Чехії та Польщі, які допомагають дуже активно фінансово, економічно, гуманітарно. А саме головне - військово-технічними аспектами. Для нас це має велике значення.

Ми повинні переконувати все одно - це наші країни-сусіди. Ми маємо переконувати по всіх параметрах і питаннях, щоб мати всю консолідовану позицію всього європейського континенту для адекватної серйозної підтримки України по всіх параметрах.

Але у "Вишеградській четвірці" є ніби консолідація певна, але розбіжності по цих питаннях. Вони існують і будуть існувати через особливу позицію прем'єра Угорщини Орбана та прем'єра Словаччини Фіцо.

...Це площадка доволі серйозна, вона потрібна до певних дій між цими країнами які межують між собою і мають певні спільні інтереси у рамках Європейського союзу та НАТО.

Але якщо буде така жорстка розбіжність позицій щодо допомоги Україні, якщо не буде головного - консолідованої позиції щодо питань безпеки, то можна буде говорити про неефективність Вишеградської четвірки.

А питання безпеки європейського континенту, Європейського Союзу, сьогодні стоїть в Україні, тому що Україна форпост і веде важку війну з російською федерацією. Треба дивитись, як будуть розгортатись події", - заявив Євген Добряк.