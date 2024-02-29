Продовжують атакувати росіяни й на інших напрямках. Зокрема, на Запоріжжі та Харківщині. На Куп'янсько-Лиманському відтинку ворог зосередив угруповання в 130 тисяч бійців.

І хоча українські захисники вдало чинять там опір, у Харкові поповзли чутки, що росіяни планують взяти реванш і готують "спробу номер два" із захоплення міста. У соцмережі боти вкидають "панічні" повідомлення.

Та чи вірять їм харків'яни? Навіщо рашистам ця ІПСО і чому взагалі навіть припущення про "Харків - наш" - утопія. Розбирався - Ігор Левенок.

Харків. Другий, після столиці, мегаполіс із населенням понад мільйон жителів. Місто, яке розташоване за 30 кілометрів від кордону з агресором.

Харків має дуже велике символічне і політичне значення: це великий політичний і економічний центр.

Чи справді рашисти планують новий наступ на Харків? Скільки окупантів зосереджено на цьому напрямку?

Це приблизно 130 тисяч ворогів…

Які настрої в місті? Чому росіяни застосовують усі методи, аби довести харків'ян до нервового зриву?

Це все морально-психологічний тиск. Морально-психологічний, я б сказав, терор!

Чи готовий Харків захистити себе?

Те, що росія хоче захопити Харків - не секрет. Про це чути з кожної пропагандистської помийки.

Та українці мають приказку. Дурень думкою багатіє. Отже, чому до Харкова останнім часом стільки уваги? За повідомленнями військових, на північній ділянці фронту росіяни зібрали ударне угрупування.

Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця":

Якщо ми говоримо за загальну кількість противника на цьому напрямку, то можна говорити про 130 тисяч особового складу. Це включно, що на Харківському та Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, це понад тисячу сто танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин різних типів. Та майже півтисячі реактивних систем залпового вогню.

Саме цим угрупуванням пропагандисти у своїх реляціях часто погрожують Харкову. І після захоплення Авдіївки ця істерія тільки посилилася.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Будемо одразу звільняти Харків. Авдіївку "звільнили", наступний буде Харків. Сказав і сказав, в них там таких алконавтів багато - і мєдвєдєв може це сказати, і гурульов. Але вони можуть підсилювати ось такі вкиди тим, що вони можуть тиснути на Харків нанесенням ударів ракетних. Отже, підсилюється ще більше цей нервовий стан, мовляв, ось заява, ось удар - вони готуються!

Харківська волонтерка Марія Зайцева російські фейки не сприймає, але в місті далеко не всі мислять так, як вона.

Марія Зайцева, волонтерка:

Я вважаю, що багато їх всього насамперед в місті Харків, російська федерація все робить для того, щоб люди мали такий настрій, Я вважаю, що ми не повинні на це дуже сильно вестись, в кожного із нас є знайомий військовий.

Тож, наскільки реальною може бути загроза окупації Харкова? Війна - це наука. Завдяки сучасній розвідці сили можна порахувати й розрахувати.

Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця":

Загалом кількість противника на цій ділянці фронту поповнилася приблизно на десять тисяч російських окупантів, що дорівнює приблизно одній бригаді. Однак, варто відзначити, що при постійних шалених і колосальних втратах, які щоденно несе ворог і в живій силі, і в техніці, кількість військ залишається незмінною…

Чи вистачить цих сил для прориву української оборони й наступу на Харків?

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

росіяни досягли певного успіху у зборі людського ресурсу завдяки мобілізації та призову, але ті сили, які в них є, по-перше, погано треновані, а по-друге, їхні наступальні дії обертаються для них серйозними жертвами.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Що це означає, це означає, що українські сили на цьому напрямку навіть за відсутності необхідного озброєння, а нам потрібна артилерія і міни на цьому напрямку, організували оборонну таким чином особливо в районі Куп'янська, щоб максимально унеможливити просування ворога.

Звісно, в кремлі ніколи не рахувалися із втратами у своєму війську. Але думки знавців війни збігаються - захопити Харків тими силами, які здатна накопичити рф, неможливо.

Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця":

Укріплення досить надійні й на Куп'янському напрямку і вздовж кордону з росією в Харківські області, звісно, що там є всі необхідні сили для зайняття потужної оборони та знищення противника, і ми відстежуємо пересування ворога…

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Скільки потрібно їм ресурсу для захоплення самого Харкова? Можна сказати мільйон, але якщо так більш стримано, то від 400 до 500 тисяч на початковому етапі прориву та виходу до меж самого міста. Ми бачимо формування такого угруповання на території рф для підготовки наступу на Харків? Ні!

Та навіть серед російських офіцерів є такі що тверезо оцінюють становище. Про це свідчать перехвати українських спецслужб.

Никто, нах*й, не пойдет, Харьков брать не будет. Как ты его возьмеш, бл*дь? Город, бл*дь миллионник, нах*й, сплошная промзона, да еще метро внизу. Как ты его брать будешь?

Микола у складі 92-ї бригади брав участь у боях за Харків у 2022-му. Каже, тоді окупанти мали більш підготовлені війська, їм сприяв фактор несподіванки, українці не мали таких ліній оборони як зараз. Але захопити місто ворог не зміг.

Микола Какуля, заступник командира батальйону 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка:

Мені теж було максимально приємно, що долучались навіть цивільні. Вони телефонували один одному, маячили нам, доповідали військовим, в них просто не було шансів в Харкові.

Тоді Харків довів, що є українським містом. А отже, єдиний шанс для росіян - підірвати волю до опору, паралізувати оборону зсередини.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Не потрібно нагнітати паніку щодо цього питання, тому що ось ці панічні настрої, які зараз починають лунати про те, що зараз на Харків підуть, потім на Дніпро...

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Тобто створюється ось така уявна картина подій, але це в першу чергу психологічний тиск...

Отже, як протидіяти відкритим і прихованим наративам ворожої пропаганди? Консолідація, критичне мислення і віра в сили оборони України.