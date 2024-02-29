Скандал із забудовою узбережжя Дніпра. На Черкащині обслуговуючий кооператив взяв в оренду в районної адміністрації майже три гектари рекреаційної зони і розпочав капітальне будівництво. При чому частину бетонних мурів забудовник зводить просто в річці! І це попри те, що зараз тривають суди щодо цієї земельної ділянки. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Дахнівське узбережжя - мальовничий куточок у передмісті Черкас. Сосновий ліс і безкрайній Дніпро. А ще маєтки, бетонні огорожі й тотальне будівництво.

Ось так будівельні міксери заливають опорну стіну для одного з будинків майбутнього елітного дачного містечка прямісінько на березі річки. Щоби весняне водопілля не заважало, від Дніпра відгородилися будівельним сміттям. Та, попри це, річкова вода проступає біля муру. Про явні порушення норм тут і чути не хочуть.

Для чого ви задаєте ці питання, я просто водій, ви мені кажете, для чого ви заливаєте. Нас найняли, я приїхав, роблю свою роботу, звідки я знаю, злочинні це дії, чи не злочинні. -Тобто вам байдуже, що забудовується берегова смуга? - Не байдуже, але нас заказали.

Хто замовив - невідомо. Адже на будівельному майданчику навіть схеми майбутнього проєкту немає. У відкритих джерелах знайти інформацію і про саму ділянку забудови, і про замовника будівництва, за таких умов майже не реально.

Якщо вас зацікавить історія тієї чи іншої земельної ділянки, прозора історія, то у мене для вас погані новини, тому що від 28 серпня 2023 року публічна кадастрова карта була заблокована ухвалою Печерського районного суду.

Тобто всі дані про передачу земель в оренду, чи власність, зміни цільового призначення ділянок, тепер надійно сховані від громадськості. На цій мапі те саме узбережжя, де зараз триває будівництво. Територія вже розбита на невеликі діляночки, частина з яких просто у воді! А це договір оренди землі. 2017 року понад два з половиною гектари берегової смуги на 10 років тодішня Черкаська районна адміністрація віддала в оренду дачному кооперативу "Дачний-2016". Перед тим змінивши її цільове призначення під будівництво.

За схожою схемою вже забудовані елітними дачами десятки кілометрів узбережжя поблизу Черкас. Після зведення будинків, орендована земля через суди перейшла у приватну власність. І тепер місць, де можна вільно підійти до води, на узбережжі майже нема, - каже Олександр.

Олександр Ковалевський - житель Черкас:

Я рибак сам, їжджу, бачу, як все забудовують, забирають землю в людей - підійти неможливо. Хочеш пройти через прохідну, кажуть, ти хто? Йди звідси.

Там, де зараз бетонний мур і майданчик із будівельною технікою, раніше була Дніпровська заплава. Орендар роками завалював її будівельним сміттям, власне, як і узбережжя, - розповідає еколог Віталій Бойко.

Віталій Бойко - начальник екологічного відділу земельних ресурсів Державної Екоінспекції Центрального округу:

Сюди були навезені будівельні відходи, можливо, для збільшення площі земельної ділянки. Здається, в 20 році державною екологічною інспекцією центрального округу нараховано шкоду за засмічення цієї земельної ділянки на суму 44 мільйони гривень. Матеріали передані до прокуратури.

Шкоду, заподіяну довкіллю, і досі не виплачено. Адвокат кооперативу наполягає, що будівельники зараз зводять гідротехнічну споруду, аби, засипаний сміттям берег, не розмило. Мовляв, необхідні дозволи на проведення робіт є, окрім дозволу Управління водного господарства, - він не потрібен.

Юрій Тищенко - адвокат кооперативу "Дачний 2016":

Я правник, я не бачу тут необхідності погодження, необхідності погодження чого? Будівництва з управлінням водних ресурсів. Як це? Ну, так, це як бачу, тільки не бачу.

Не показує адвокат і дозволу на будівництво від Будищанської ОТГ, у межах якої розташована ця земельна ділянка. А ось відповідь від самої ОТГ на запит - жодних дозволів на проведення будівельних робіт кооперативу надано не було. Та й проєкту будівництва адвокат навіть на вимогу правоохоронців показати не зміг.

У проєктанта є! А проєктант, шо проєктант? З документами, де? Значить, подивіться, є всі підстави, щоб здійснювати будівництво. Я їх хочу бачити! Ви їх бачили!

Які дозволи адвокат надав слідчо-оперативній групі - таємниця. Ні він, ні поліцейські не погодилися показати папери. В обласній прокуратурі вважають, що будівництво ведеться абсолютно незаконно. Ще з 2020 року прокурори через суд намагаються скасувати рішення про передавання в оренду цієї земельної ділянки. Підстав для цього більш ніж достатньо.

Станіслав Торопчин - заступник керівника Черкаської обласної прокуратури:

Проєкт землеустрою було проведено із порушенням вимог земельного законодавства, в порядку порушення зміни цільового призначення земель водного фонду, перевищення черкаською райадміністрацією повноважень щодо розпорядження землями, які містили землі водного фонду. Для будівництва передавати землі водного фонду заборонено.

Судова тяганина триває. Матеріали справи вже направили у касаційні інстанції. Разом із тим, за фактом будівництва у мальовничому куточку в передмісті Черкас поліція вже відкрила нове кримінальне провадження.