Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) щодо перевірки ефективності роботи місцевої влади Києва.

Ревізія стану столиці почнеться з перевірки критичної інфраструктури, метро та мостів Києва, які перебувають в аварійному стані.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова комісії, народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Минулого тижня парламент проголосував - 252 голоси - за створення відповідної слідчої комісії. До її складу увійшли представники абсолютно всіх політичних сил, що представлені у Верховній Раді. І вже наступного тижня тимчасова спеціальна комісія збереться вперше в повному складі з 15 осіб, щоб почати працювати.

Ми маємо розуміти, що Київ об'єктивно є головою воєнною ціллю держави-агресора, тому функціонування столиці - це про 4 мільйони громадян і про політичний й економічний центр держави.

Ми розуміємо, що у Києві є проблеми, які мають кілька причин. Одна проблема - це сам рівень управління у місті, але це питання безпосередньо до виборців. Ми не будемо втручатися в питання місцевого самоврядування і обраної влади.

Інша річ, що стосується державної влади та Київської міської державної адміністрації, яка підзвітна уряду. Так само, що стосується законодавства.

Слідча комісія в першу чергу буде орієнтована на вивчення тих кричущих кейсів, які ми вже знаємо. Це і питання з метрополітеном, з громадським транспортом, критичною інфраструктурою, такою, як мости. І продукувати рішення, які мають міститися у розробці законодавчих змін. А також за рахунок експертів ми б готові будемо напрацювати конкретні рішення і запропонувати їх київській міській владі.

Засвідчую, що будемо запрошувати на всі засідання представників Київської міської влади. Мова саме про керівництво, а не про окремих депутатів - очільника КМДА Віталія Кличка, очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, можливо, секретаря міської ради. І тут ключове, щоб у нас відбувся конструктивний діалог.

Сама ТСК до першого звіту працюватиме півроку, так прописано в законодавстві. Тобто фактично до завершення літа. Сподіваюсь, що перші вагомі результати щодо не пошуку винних у чомусь, а в продукуванні та просуванні конкретних рішень, а ще краще їх голосування у парламенті, ми побачимо саме в цьому часовому горизонті", - розповів Віталій Безгін.