"Вибори росії на тимчасово окупованих територіях України - це міжнародний злочин проти демократії". Круглий стіл з такою назвою відбувся у Києві. Учасники наголосили: так звані вибори 17 березня потрібно визнати незаконними.

Як це зробити на практиці? Дізнавалися мої колеги.

Трохи більше, ніж за два тижні - у росії відбудуться вибори президента. Чи швидше переобрання путіна. Адже голосування передбачають наявність конкуренції, прозорість і ще багато різних демократичних засад. Нічого такого у країні-агресорі бути не може. А тому це швидше злочин проти демократії - наголошує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

росія планує ставити камери з розпізнавання облич на виборчих дільницях для того, щоб звіряти, а хто ж прийшов із трудового колективу голосувати, а хто ні. І потім застосовувати, ми розуміємо, репресії, покарання і так далі. росія перейшла межу всіх авторитарних режимів.

Порушення почалися ще на етапі відбору кандидатів, - наголошують учасники круглого столу під назвою «Вибори росії на тимчасово окупованих територіях України - міжнародний злочин проти демократії». Путін зробив усе, щоби залишитися, по суті, єдиним кандидатом у цих перегонах. АджЕ прибрав усіх потенційних конкурентів - кого політично, а кого й - фізично.

Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього:

Що стосується потенційного кандидата ліберального спрямування - Навальний був убитий у в'язниці, Надєждін був недопущений до реєстрації, хоча насправді він зібрав більше, ніж потрібно, голосів. Пригожин був убитий або пропав, Гіркін - ув'язнений. Відповідно, в бюлетені знаходяться кандидати, які, ми розуміємо, не можуть створити навіть видимість конкурентних виборів.

Особливо складним день псевдоголосування буде для населення окупованих територій України. Жителів сіл і міст, де росіяни намагаються встановити свої порядки - загарбники змусять прийти до виборчих дільниць і поставити галочки в бюлетенях. Тобто на захоплених упродовж великої війни територіях - це буде волевиявлення під дулами автоматів - упевнена юристка Катерина Рашевська.

Катерина Рашевська, юристка ГО "Національний центр з прав людини":

У них є ознаки так званої продовжуваної анексії, яка стала передумовою того, що ці вибори можуть відбутися. Якщо ми маємо ознаки міжнародних протиправних дій, у нас вступає в дію стаття 41 про відповідальність держав, яка передбачає обов'язок для інших членів міжнародного товариства не визнавати наслідків такого міжнародного протиправного діяння.

Експерти переконані: так звані вибори 17-го березня відбудуться із численними фальсифікаціями. Зафіксувавши порушення, уряди цивілізованих держав зможуть визнати голосування - недійсними, а диктатора путіна - нелегітимним.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень: