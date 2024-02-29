рф прагне дестабілізувати Молдову: що з цього виходить [ Редагувати ]
4 тисячі квадратних кілометрів Придністров'я - територія, за рахунок якої кремль може тиснути на цивілізовану Європу. Цього тижня політична верхівка невизнаної республіки з'їхалася на збори, щоб поскаржитися на Молдову та попросити підтримки кремля. Що з того вийшло - розкажуть наші кореспонденти.
- Кто против? Против нет. Прийнято единогласно!
Тираспіль - столиця невизнаної республіки Придністров'я у наші дні. І там скликали збори депутатів. Офіційна причина - із початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців. У Тирасполі такі дії назвали "середньовіччям".
Вадим Красносельський, президент невизнаної республіки Придністров'я:
Молдова традиційно використовує глобальні труднощі для утисків Придністров'я.
Перед зборами ширилися чутки, що Придністров'я попросилося до складу росії. Однак є нюанс.
Петро Олещук, політолог:
Їм не треба якісь нові особливі заяви, вони вже 2006 року провели референдум цілий про приєднання до росії й подали відповідну заявку. За великого бажання путін може задовольнити його будь-якої миті.
Бажання досі не виникало. Ще й пак - спільного кордону немає. Що з такою територією робити, хіба що використовувати для дестабілізації ситуації в інших країнах. У Тирасполі це розуміють, тому й попросили в росії лише економічного захисту. Не уточнюючи, якого саме. А також звернулося до всього світу - від ОБСЄ до ООН, і Червоного Хреста із проханням вберегти республіку від економічного тиску Молдови. Реакції, кажуть аналітики, скоріше за все не буде. І не це головне. Адже справжню мету цього з'їзду диктує російська пропаганда.
Петро Олещук, політолог:
Це надасть змогу росіянам потім розказувати - дивіться, он вони так реагують на ситуації в Україні, а от Придністров'я переживає гуманітарну катастрофу, а вони не реагують. Тобто, я так розумію, що вони ніякої реакції не чекають на це все.
У Кишиневі теж переконані: заяви депутатів - це лише спроба привернути увагу.
Даніел Воде, речник уряду Молдови:
Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру та безпеки. А те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на трансляції.
Прокоментували ситуацію і в Міністерстві закордонних справ України. Наголосивши, що намагатимуться попередити будь-які спроби росії дестабілізувати Молдову чи інші країни регіону.
МЗС України уважно стежить за останніми подіями в придністровському регіоні Молдови та закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем без жодних деструктивних зовнішніх втручань.
Водночас путін, який уже виступив перед Федеральними зборами, навіть не згадав про звернення так званих депутатів Придністров'я.
по темі
Учасники наголосили: так звані вибори 17 березня потрібно визнати незаконними. Як це зробити на практиці? Дізнавалися мої колеги.
Понад 2 години путін вихвалявся подачками бюджетникам та казковими перспективами розвитку рф у найближчі 6 років, тобто протягом його наступного терміну. Про війну говорив. Але так, ніби між тим, на початку виступу й зовсім трохи наприкінці. Що саме? Почула Ольга Жидецька.
Адже на прийдешню середу призначили досить рідкісну подію - загальний з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому нібито хочуть ухвалити екстрене звернення до путіна. Невже можлива нова анексія? І чи дійсно Придністров'я може проситися до росії?
Які шанси, що путіна судитимуть за війну в Україні? Чи вдасться створити спеціальний міжнародний трибунал? Про це ми поговорили із професором права, королівським адвокатом, учасником численних справ у Міжнародному суді ООН Філіпом Сендсом.
У Києві народні депутати, військові експерти, науковці провели круглий стіл, щоб підбити певні підсумки дворічного спротиву: говорили про втрати та досягнення. Будували прогнози, якими мають бути наші дії, щоб перемогти ворога якнайшвидше. Основні тези далі.