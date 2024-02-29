4 тисячі квадратних кілометрів Придністров'я - територія, за рахунок якої кремль може тиснути на цивілізовану Європу. Цього тижня політична верхівка невизнаної республіки з'їхалася на збори, щоб поскаржитися на Молдову та попросити підтримки кремля. Що з того вийшло - розкажуть наші кореспонденти.

- Кто против? Против нет. Прийнято единогласно!

Тираспіль - столиця невизнаної республіки Придністров'я у наші дні. І там скликали збори депутатів. Офіційна причина - із початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців. У Тирасполі такі дії назвали "середньовіччям".

Вадим Красносельський, президент невизнаної республіки Придністров'я:

Молдова традиційно використовує глобальні труднощі для утисків Придністров'я.

Перед зборами ширилися чутки, що Придністров'я попросилося до складу росії. Однак є нюанс.

Петро Олещук, політолог:

Їм не треба якісь нові особливі заяви, вони вже 2006 року провели референдум цілий про приєднання до росії й подали відповідну заявку. За великого бажання путін може задовольнити його будь-якої миті.

Бажання досі не виникало. Ще й пак - спільного кордону немає. Що з такою територією робити, хіба що використовувати для дестабілізації ситуації в інших країнах. У Тирасполі це розуміють, тому й попросили в росії лише економічного захисту. Не уточнюючи, якого саме. А також звернулося до всього світу - від ОБСЄ до ООН, і Червоного Хреста із проханням вберегти республіку від економічного тиску Молдови. Реакції, кажуть аналітики, скоріше за все не буде. І не це головне. Адже справжню мету цього з'їзду диктує російська пропаганда.

Петро Олещук, політолог:

Це надасть змогу росіянам потім розказувати - дивіться, он вони так реагують на ситуації в Україні, а от Придністров'я переживає гуманітарну катастрофу, а вони не реагують. Тобто, я так розумію, що вони ніякої реакції не чекають на це все.

У Кишиневі теж переконані: заяви депутатів - це лише спроба привернути увагу.

Даніел Воде, речник уряду Молдови:

Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру та безпеки. А те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на трансляції.

Прокоментували ситуацію і в Міністерстві закордонних справ України. Наголосивши, що намагатимуться попередити будь-які спроби росії дестабілізувати Молдову чи інші країни регіону.

МЗС України уважно стежить за останніми подіями в придністровському регіоні Молдови та закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем без жодних деструктивних зовнішніх втручань.

Водночас путін, який уже виступив перед Федеральними зборами, навіть не згадав про звернення так званих депутатів Придністров'я.