Троє артистів балету Львівської опери не повернулися до України з гастролей у Фінляндії. Про це повідомляє DailyLviv.com.

З 8 до 22 лютого балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою "Дон Кіхот" Людвіга Мінкуса. З гастролів не повернулися:

провідний соліст балету Андрій Михаліха;

солістка балету Юлія Михаліха-Рома;

артист балету Богдан Ключник.

Усі троє попередили про втечу колег і попрощавшись з ними віртуально. На 1 березня у Львові запланований "Дон Кіхот", однак серед транювальної трупи немає трьох солістів. Їхні імена зникли і з сайту театру.

У театрі проводять службове розслідування, обіцяють пізніше прокоментувати ситуацію.

Артист балету вищої категорії Андрій Михаліха був одним з провідних солістів Львівської опери, в його репертуарі понад 20 провідних партій. У балеті "Дон Кіхот" він танцював партію Еспадо. Зараз на сторінці балету його прізвища серед виконавців немає. Як і прізвищ Юлії Михаліхи та Богдана Ключника.

Андрій Михаліха

Торік після гастролів залишився в Італії провідний соліст балетної трупи Львівської опери Сергій Ломовицький, який у "Дон Кіхоті" танцював партію Санчо Панса.

Нагадаємо, у листопаді член збірної України зі спортивної риболовлі Артур Білан втік з розташування команди після виступу на чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії.