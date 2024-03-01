Переможці фестивалю, а це сім фільмів, отримають срібні статуетки та безоплатні покази в національній мережі кінотеатрів.

В Україні вперше провели фестиваль "Кіно для перемоги", де були представлені документальні фільми, зняті в часи повномасштабного вторгнення. Про що кіно? Та хто переміг? Знає мій колега Юрій Куций.

В Києві завершився перший в Україні національний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни Cinema for Victory.

А це двадцять стрічок і чотири поза конкурсом, із загальним хронометражем у 20 годин і всі вони про те, що болить найбільше. Війна!

Андрій Осіпов, представник організаційного комітету, голова правління Одеської кіностудії:

Темою фестивалю обрано документалістика, а в ній якраз фіксується, знаєте, ніби зафіксовані ці події, які відбуваються, і можливість їх показати, в тому числі закордоном.

Переможці фестивалю, а це сім фільмів, отримають срібні статуетки та безоплатні покази в національній мережі кінотеатрів. А ще презентують свої роботи військовослужбовцям.

Андрій Осіпов, представник організаційного комітету, голова правління Одеської кіностудії:

А також особливу промоцію закордоном, серед членів закордонного журі є вже великий інтерес до стрічок.

Крім того, на фестивалі є гран-прі, творці цього фільму отримають вже золоту статуетку та додатково сто тисяч гривень. Організатори зазначають, що фестиваль хоч і проходить за підтримки Президента України та за ініціативи Держкіно, на призи та організацію не було витрачено ані копійки з державного бюджету.

Андрій Осіпов, представник організаційного комітету, голова правління Одеської кіностудії:

Це позабюджетні кошти, це кошти які дає організація СORI, її засновник є Шон Пенн, він є давній друг України, з перших днів повномасштабного вторгнення він з нами, тому приємно що і зараз він нам допомагає

Щоправда, сам Шон Пенн приїхати на закриття фестивалю не зміг, проте записав відеозвернення.

Шон Пенн, кінорежисер, актор:

Дорогий український народе! Вітаю з кордонів Європи! Я перепрошую, що не маю можливості бути з вами фізично, але я бачив кожну документальну стрічку, яка була в програмі фестивалю. Кожен з цих фільмів укріпив мою любов до українського народу. Я навіть не можу собі уявити ту силу, ту міць, ту хоробрість яка характеризує ваш народ. В цих фільмах ми бачимо хоробрих воїнів, ми бачимо хоробре кіно і я сподіваюся що кожна з цих стрічок стане своєрідною капсулою часу і джерелом натхнення для прийдешніх поколінь. Слава Україні! Героям Слава!

Сергій Михальчук - один з членів журі, зазначає, що вибирати було вкрай важко, але в нього були свої критерії.

Сергій Михальчук, член журі:

Насправді фільм має справляти враження, по-друге, я як спеціаліст не можу сприймати фільм, який виконано або занадто в манері телевізійної програми, або досить не професійно з точки технологічного процесу. Це все ж таки кінофестиваль, а не парад блогерів, тому все має бути професійно.

За рішенням журі гран-прі фестивалю отримав Алан Бадоєв за стрічку "Довга доба". Цей фільм створений з відео записаних українцями на власні телефони. Проте зіркового режисера також не було, а його представник заявив що сто тисяч призових, Алан віддає на допомогу пораненим військовослужбовцям.