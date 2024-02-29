Олена Логінова, кореспондентка:

Пане, міністре, давайте поговоримо про важливе питання - доступність ліків в умовах війни. Майже у 90% українських сіл немає стаціонарних аптечних пунктів. І це досить значні цифри. У яких регіонах спостерігається найбільша проблема доступу до лікарських засобів?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Це стосується всіх регіонів, чим далі від районних центрів від великих міст, тим проблематичніше з доступом до аптечної мережі, і це свідчить про те, що люди не можуть погасити рецепт по програмі "Доступні ліки". Розуміючи цю ситуацію, Міністерство охорони здоров'я зробило кілька кроків, щоб наблизити послугу до місця проживання людей.

Перше - ми переглянули ліцензійні умови і дозволили, спростили, точніше створили умови для суб'єктів господарювання, щоб вони в селах відкривали свої аптечні пункти для того, щоб забезпечити доступність засобів.

Другий етап - зробили умови для того, щоб могли працювати в країні, у віддалених населених пунктах, мобільні аптечні пункти. І уже такі поїхали в нас на Харківщині, очікуємо зараз найближчим часом Миколаїв запустить. Але у нас ціль, щоб у всіх регіонах нашої країни були мобільні аптечні пункти. Наступний етап - це взаємодія з Укрпоштою. І через замовлення саме через Укрпошту ми зможемо доставити. Плануємо, що зможемо доставити в будь-який населений пункт нашої країни.

Олена Логінова, кореспондентка:

Якщо говорити про прифронтові населені пункти, де ситуація, із зрозумілих причин, найважча. Як там зараз працюють аптеки та аптечні пункти? Чи є дефіцит ліків і проблеми з доставкою?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

На прифронтових територіях є зона активних бойових дій, є зона можливих бойових дій. Коли ми говоримо про Харківщину, то там на деокупованих територіях вже зроблено маршрут мобільних аптечних пунктів. Потім ми працюємо з бізнесом, щоб відкривалися аптеки. І доставляються ще лікарські засоби, які приходять в країну. Гуманітарну допомогу до центрів первинної медико-санітарної допомоги, щоб люди, які звертались за допомогою, мали доступ до лікарських засобів.

Там, де територія активних бойових дій, на жаль, там ускладнюється доступ до медичної допомоги, тому що постійно відбуваються обстріли, і російські терористи обстрілюють, в тому числі й заклади охорони здоров'я. І тут ми вже працюємо з нашими військовими медиками, щоб забезпечувати доступ людей до медичної допомоги. Без різниці - військовий чи цивільний, ми рятуємо життя і лікуємо всіх.

Олена Логінова, кореспондентка:

Давайте поговоримо про мобільні аптеки у прифронтових регіонах та віддалених селах. По суті, це аптеки на колесах. Як вони працюють, чи мають графік роботи та постійний маршрут? І чи здатні покрити потребу людей у медичних препаратах?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

На мобільних аптечних пунктах вже сьогодні можна погасити рецепти з програми "Доступні ліки". Про місце роботи і маршрути треба дізнаватися у свого сімейного лікаря або в громаді, там, де голова громади. Там, зазвичай, є інформація, у які дні працює мобільна аптека в конкретному населеному пункті. Зазвичай, вони приїжджають у населений пункт, де розміщується амбулаторія чи центр первинної медико-санітарної допомоги. І це все в комплексі: тут лікар виписав рецепт, ну, і тут відразу стоїть аптека, яка може погасити цей рецепт. Вони вже працюють на території Харківської області, на території Черкаської області. Очікуємо запис найближчим часом на території Миколаївської області. Але по кожній з областей вже відпрацьовуються маршрути. Найближчим часом ми будемо мати все більше і більше зростання кількості регіонів, у яких працюють мобільні аптечні групи.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пане Вікторе, нещодавно стартував пілотний проєкт від Укрпошти та уряду під назвою "Укрпошта. Аптека". Він розпочав свою роботу на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Там, де проблема з доступом до лікарських засобів постає найбільш гострою. І тепер люди зможуть отримувати медичні препарати поштою! Як працює цей проєкт, чому вирішили його створити і як він зможе допомогти людям?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Для прифронтових територій - це були перші Сумщина і Донеччина, прифронтові і прикордонні території, де запрацювала саме можливість замовити лікарські засоби через Укрпошту. І сьогодні Укрпошта розширює регіони, з якими вони працюють. Вони поширюють уже на всю територію Сумської області, Чернігівської, Харківської, Донеччини, Запоріжжя і Херсона. Уже відсьогодні буде можливість на цих територіях зробити замовлення, і потихеньку будемо розширятися на територію всієї країни.

Дивіться програму "Доступні ліки", вона передбачає ті лікарські засоби, які дозволяють, прийом яких повинен бути регулярним. Зокрема, щоб не розвивалися інфаркти, інсульти. Наприклад, коли гіпертонічна хвороба і вже прописане медикаментозне лікування, то препарати для зниження тиску потрібно приймати щодня, в тих кількостях, які прописує лікар. А у нас, зазвичай, препарати, які регулюють тиск, приймають вже коли дуже погано, коли в очах темніє, лише тоді тільки приймають лікарські засоби. Це не є регулярний прийом, і він не профілактує виникнення ускладнень, а нам треба, щоб не відбувалося медикаментозне постійне лікування. І саме коли ми говоримо, що є можливість замовити лікарські засоби після того, як отримав рецепт від лікаря. Замовив через Укрпошту - приїхали, погасили рецепт, і в тебе є лікарський засіб на місячний прийом. Безкоштовно для людини у віддаленому населеному пункті. Це плюс про доступність лікарських засобів, плюс для збереження здоров'я.

Олена Логінова, кореспондентка:

Чи буде сама доставка безоплатною?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Так, доставка буде безоплатною, замовлення буде безоплатним, якщо вибираєте лікарський засіб, який повністю покривається програмою реімбурсації. Бо в програмі "Доступні ліки" можна частково брати лікарські засоби, замовляти з частковою доплатою, якщо вартість препарату вища за ціну, яка реімбурсується державою.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пане Вікторе, і важливе питання щодо переліку лікарських препаратів, які можна буде замовити поштою. Чи є якісь обмеження і чи можна буде замовити рецептурні препарати?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Може, але питання в тому, що ми потихеньку запускаємо, розширюємося. Спочатку був пріоритет на безрецептурній, щоб відпрацювати весь механізм, бо ми тільки-тільки розпочали з Укрпоштою працювати. В подальшому ти звертаєшся до свого сімейного лікаря. Коли отримуєш рецепт, ти їх будеш замовляти. І буде механізм погашення електронного рецепту або рецепту, який виписано на програму "Доступні ліки" з безкоштовною доставкою.

Олена Логінова, кореспондентка:

- Буде спеціальний механізм, який ми будемо комунікувати, щоб зараз не вводити людей в оману. Він ще розробляється?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Так.

Олена Логінова, кореспондентка:

Чи можна буде з доставкою поштою отримати препарати за програмою "Доступні ліки"?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Мобільні аптечні пункти вже зараз відпускають лікарські засоби, які є у програмі "Доступні ліки" через електронний рецепт, або паперовий рецепт про прифронтові території. Приходиш, просто показуєш рецепт. Головне, що це електронний рецепт, який був виписаний через телефон, бо приходить SMS повідомлення. Або потрібно працювати зі своїм сімейним лікарем.

Олена Логінова, кореспондентка:

Два тижні тому Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Як працює ця програма? Кому і на яких підставах призначатиметься медичний канабіс?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

У нас є шість місяців на те, що закон набиратиме чинності після підписання Президентом. Ми розробили всі підзаконні акти. І нещодавно ми в черговий раз їздили до Німеччини, в якій ця система вже працює. Пройшлись маршрутом від вирощування до аптечного пункту, до доставки до пацієнта. І будемо брати більшість нормативно-правових актів в країнах Європейського Союзу для того, щоб запустити їх в Україні. У нас чіткі є дедлайни, які документи випускаємо. І в першу чергу це будуть знеболювальні препарати для людей з хронічним болем, зі складними хворобами онкологічними, в тому числі ті, при яких не можна іншими лікарськими засобами запобігти зменшенню болю. Це буде право людини на гідну якість життя навіть при наявності складних захворювань.

Олена Логінова, кореспондентка:

Як буде видаватися медичний канабіс - в лікарнях, чи його треба буде купувати в аптеках? І чиє це буде виробництво - власне українське або ми будемо закуповувати канабіс закордоном?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Їх можна буде отримати виключно за рецептом в аптечному закладі або на стаціонарному лікуванні, зокрема й у паліативних відділеннях.

Моя ключова задача, як міністра охорони здоров'я, це те, щоб була доступність до всіх видів можливого лікування або знеболення. Питання в тому, як буде процес вирощування. Мабуть, це буде українське, оскільки чітко в законі прописано про квотний принцип скільки ми можемо його вирощувати, як переробляти, як відслідковувати кожну рослину, яка вирощується, для того, щоб унеможливити будь-які маніпуляції щодо незаконного обігу даного виду наркотичної рослини.

Олена Логінова, кореспондентка:

Давайте поговоримо про плани на 2024 рік. Раніше Ви говорили про збільшення фінансування медичної сфери в цьому році на 16 млрд грн. Яким чином оце збільшення фінансування відчують на собі українці? І як це відобразиться на програмі медичних гарантій?

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

У нас пріоритет - це надання медичної допомоги тим, хто страждає від рук російських терористів. Війна на порядку денному. Тому основна маса коштів, яка передбачена по програмі медичних гарантій, спрямована в ті лікарні, які лікують поранених героїв. Там значно зросли тарифи по програмі медичних гарантій. Для того, щоб закривати повністю потребу в лікуванні, в тому числі й дороговартісному лікуванні, в тому числі з пластинами, які ставляться при травматологічних операціях, щоб ніхто не потребував якихось додаткових коштів. Ти захищаєш державу, отримуєш поранення, значить держава повинна зробити все можливе, щоб ти отримав медичну допомогу на території нашої країни якісно й ефективно. Водночас програма "Медевак" продовжує працювати.

Окремий блок - це реабілітація. Ми поділили реабілітаційні процеси за рівнем складності на чотири групи, підняли тарифи, збільшили тривалість реабілітаційних циклів, які оплачує держава. Для того, щоб кожен герой знову ж таки міг пройти повний цикл реабілітації і повернутися повноцінно до своїх умов життя.

Запустили окремі програми - це допоміжні репродуктивні технології, які дозволяють завагітніти в разі, коли не вдається завагітніти людям і отримати народження дитини. І ця програма працює. Уже 12 медичних закладів отримали контракти з Національною службою здоров'я України. Будемо надіятися, що найближчим часом з'являться українці, яким ми допоможемо саме з програмами медичних гарантій. Окремий блок для учасників бойових дій - це зубопротезування. Окрема програма, на яку ми також цього року виділили в державі кошти й запускаємо такий блок для наших захисників.