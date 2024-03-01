У Решетилівському районі Полтавської області сьогодні вночі, 1 березня, стався землетрус магнітудою 3,6.

Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.

За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше повідомлялося, біля острова Зміїного стався землетрус.