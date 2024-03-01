У Полтавській області стався землетрус [ Редагувати ]
У Решетилівському районі Полтавської області сьогодні вночі, 1 березня, стався землетрус магнітудою 3,6.
Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.
Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.
За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Раніше повідомлялося, біля острова Зміїного стався землетрус.
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