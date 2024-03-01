Весна прийде в Україну із сонцем, сухою погодою та теплом. Правда, вже скоро варто очікувати похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +7...+12 градусів, у західних областях +12...+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7...+10 градусів", - розповіла вона.

Крім цього, 1 березня опадів в Україні не буде.

"Вітер - південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного. У Києві весна розпочнеться із пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!" - додала синоптик.