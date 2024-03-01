Погода в Україні 1 березня: що обіцяють синоптики в перший день весни [ Редагувати ]
Весна прийде в Україну із сонцем, сухою погодою та теплом. Правда, вже скоро варто очікувати похолодання.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Температура повітря протягом дня становитиме +7...+12 градусів, у західних областях +12...+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7...+10 градусів", - розповіла вона.
Крім цього, 1 березня опадів в Україні не буде.
"Вітер - південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного. У Києві весна розпочнеться із пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!" - додала синоптик.
по темі
Погода в Україні в четвер, 29 лютого, буде з мінливою хмарністю
Погода в Україні сьогодні, 26 лютого, буде з дощами та вітром, але опади очікуються лише місцями у деяких областях
Сьогодні, 23 лютого, в Україні, попри лютий у календарі, буде по-справжньому весняний день. Тепло буде і на вихідних
Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде дуже відрізнятись, в залежності від регіону. При цьому, цю різницю буде видно не тільки по температурі повітря, а і по опадах
Погода в Україні 19 лютого буде майже без дощів та снігу. Вдень у більшості регіонів прогнозується плюсова температура