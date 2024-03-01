1 березня: яке свято, прикмети та іменинники [ Редагувати ]
Сьогодні, 1 березня, Всесвітній день молитви. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії. До Нового року залишилося 305 днів.
1 березня 2024 року - п’ятниця. 737-й день війни в Україні.
1 березня в церковному календарі - день пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Про її життя відомо дуже мало, але, згідно з переказами, вела вона порочний спосіб життя, бо була дуже вродливою. Пізніше відмовилася від нього і навернулася до Бога. За це Господь наділив її даром чудотворення. Жила Євдокія у часи, коли велися жорстокі гоніння за християнами. Її схопили язичники, довго мучили і, врешті-решт, відтяли голову.
Що не можна робити 1 березня
- Не варто брехати - ошуканство швидко розкриється.
- Не можна відмовляти іншим у допомозі.
- Заборонено будувати плани на майбутнє - не здійсняться.
Народні прикмети і традиції на 1 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: сонячна погода на урожайний рік, похмура - на холодний і голодний;
- яка погода цього дня, таким буде літо;
- завірюха цього дня вказує, що весна прийде пізно;
- падає дощ - чекайте на мокре, але тепле літо;
- вдосвіта туман - до гарної весни.
Іменинники: Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга, Євдокія, Антоніна.
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