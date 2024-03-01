Сьогодні, 1 березня, Всесвітній день молитви. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії. До Нового року залишилося 305 днів.

1 березня 2024 року - п’ятниця. 737-й день війни в Україні.

1 березня в церковному календарі - день пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Про її життя відомо дуже мало, але, згідно з переказами, вела вона порочний спосіб життя, бо була дуже вродливою. Пізніше відмовилася від нього і навернулася до Бога. За це Господь наділив її даром чудотворення. Жила Євдокія у часи, коли велися жорстокі гоніння за християнами. Її схопили язичники, довго мучили і, врешті-решт, відтяли голову.

Що не можна робити 1 березня

Не варто брехати - ошуканство швидко розкриється.

Не можна відмовляти іншим у допомозі.

Заборонено будувати плани на майбутнє - не здійсняться.

Народні прикмети і традиції на 1 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячна погода на урожайний рік, похмура - на холодний і голодний;

яка погода цього дня, таким буде літо;

завірюха цього дня вказує, що весна прийде пізно;

падає дощ - чекайте на мокре, але тепле літо;

вдосвіта туман - до гарної весни.

Іменинники: Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга, Євдокія, Антоніна.