Якщо Україна програє у війні, то країнам НАТО доведеться воювати проти росії. Тому виділення додаткових коштів Києву є дуже важливим, адже воно дозволить не допустити ситуації у світі, коли одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів та захоплювати їх суверенні території.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у Палаті представників США.

"Ми знаємо: якщо путін доб'ється успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме агресивніші дії в регіоні. А автократи дивитимуться на це, і в результаті вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – заявив Остін.

За його словами, у разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитися насамперед країни Балтії.

"Якщо ви балтійська країна, ви дуже хвилюєтеся, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатний. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО воюватиме з Росією", – додав глава Пентагону.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО запевнив, що Україна стане членом Альянсу.