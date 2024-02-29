Майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення - після пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектарів зелених масивів.

Чимало лісів завалені снарядами та мінами, а тому будь-якої миті може статися займання. Напередодні сезону відпочинку на природі рятувальники працюють над тим, щоб уберегти й ліс, і людей від великої біди. Марина Михайловська бачила, як відбуваються спільні навчання для працівників лісництв і пожежників.

Величезну територію лісу знищила пожежа - вогонь от-от перекинеться на будинки. Така легенда навчань, що проходять в одному з миколаївських урочищ. Першими на займання реагують лісівники.

Коли пожежа сягає надто великих масштабів, до роботи стають фахівці ДСНС.

Займання в лісах небезпечні - наголошують рятувальники. Сухим листям і гіллям вогонь шириться миттєво.

Андрій Бурлаченко - начальник відділу організації пожежогасіння ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Небезпека лісових пожеж в першу чергу в тому, що ці пожежі виявляються не так швидко, як побутовому секторі. Набувають великих розмірів. Для них потрібно застосування великої кількості техніки та особового складу.

Цей ліс знаходиться близько до Миколаєва. Поруч - дачі, тож люди тут часто приходять сюди відпочивати. А тому й полум'я тут найчастіше спалахує через людську недбалість - наголошують лісівники.

Сергій Завгородній - в. о. директора філії "Миколаївське лісове господарство":

Філія "Миколаївське лісове господарство" має площу 21 338 га. Було 34 пожежі. На урочищі Баловно-Матвєєвському відбулося 10 пожеж.

Щоби в реальних умовах ліквідувати пожежу якнайшвидше, лісничі та вогнеборці регулярно тренуються. Відточують оперативність і злагодженість дій, застосовують сучасну спецтехніку.

Андрій Бурлаченко - начальник відділу організації пожежогасіння ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Це квадрокоптери, які проводять розвідку при ліквідації пожежі й для пошуку можливого повторного загоряння. Також використовується прохідна маневрова техніка така, як квадроцикли. Для проведення швидкої розвідки пожежі.

Період найвищого ризику лісових пожеж почнеться вже за кілька тижнів, кажуть надзвичайники. Адже з настанням тепла люди відкриють сезон шашликів і вилазок до лісу.

Олег Авдієвич - провідний інженер з охорони та захист лісу Південного лісового офісу:

Зараз всі філії активно готуються до пожежонебезпечного періоду, аби відпрацювати злагодженість дій всіх сил та засобів по ліквідації лісових пожеж. Невдовзі розпочнеться гаряча пора, і можуть виникати лісові пожежі.

Лісівники й рятувальники відпрацьовуватимуть свої навички й надалі. Але водночас сподіваються й на відповідальну поведінку населення. Закликають людей бути обережними з вогнем на природі.