Zara готується знов відкрити магазини в Україні, які вона закрила після початку війни два роки тому. Inditex, іспанський власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що це станеться на початку квітня.

Іспанський рітейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, є найважливішим світовим рітейлером, який повернувся до України. Але він також є одним із останніх.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів, повідомила компанія Financial Times. Його рішення було за місяцями, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Рітейлери, ресторани та бари почали поступово відкриватися навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.