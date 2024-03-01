Три літаки та майже 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу знищили три літаки та ліквідували майже 1000 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 414 680 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 54 автомобільні техніки росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.03.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 414 680 (+920) осіб ліквідовано;
танків - 6610 (+17) од.;
бойових броньованих машин - 12 582 (+30) од.;
артилерійських систем - 10 106 (+36) од.;
РСЗВ - 1000 од.;
засоби ППО - 691 (+1) од.;
літаків - 345 (+3) од.;
вертольотів - 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26) од.;
крилаті ракети - 1912 од.;
кораблі/катери - 25 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 13 206 (+54) од.;
спеціальна техніка - 1611 (+10) од.
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