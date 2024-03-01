Уповноважений з прав людини рф Тетяна Москалькова заявила, що москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Про це повідомляють "РИА Новости" та український омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - заявила росіянка Москалькова пропагандистам.

Російський омбудсмен додала, що нібито контактує з представниками України щодо падіння Іл-76. Як стверджує Москалькова, українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл, і що вона обговорює це питання з українським омбудсменом Лубінцем.

"Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - сказала вона.

Дмитро Лубінець своєю чергою заявив, що Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт загибелі полонених та не допустила міжнародні організації до місця падіння Іл-76.

"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", - зазначив він.

Раніше Данілов заявляв, що українських полонених не було на борту Іл-76.