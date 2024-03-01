НМТ-2024: як зареєструватись абітурієнтам та строки [ Редагувати ]
В Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили календар організації та проведення у 2024 році національного мультипредметного тесту (НМТ), який нещодавно затвердили у МОН.
Коли відбудеться реєстрація
Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ стартує 14 березня і триватиме по 11 квітня.
До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).
Додаткова реєстрація триватиме 10–15 травня. У цей час випускники зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій - ті, хто не зміг цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.
Коли повідомлять дату, час і місце НМТ
З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.
Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня.
Дати тестування
Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій:
- основні: 14 травня - 25 червня;
- додаткові: 11 - 19 липня.
Коли будуть відомі результати
Інформацію про результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.
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