Всеукраїнський інформаційний проєкт "Єдині новини" за даними 2023 року продовжує бути надійним джерелом інформації та об’єднувати суспільство.

Телемарафон "Єдині новини" дивляться 7,5 млн українців віком від 18 років, середньорічна частка проєкту складає 10,33% (18+, міста 50 тис.+). Про це йдеться у звітній презентації телемарафону за 2023 рік.

Усього протягом 2023 року було вироблено 6570 годин прямого ефіру, понад 20 000 сюжетів, 10 000 інтерв’ю, понад 40 000 прямих включень з України та світу, 77 документальних фільмів.

71% українців довіряють інформації з марафону згідно з дослідженням USAID/Internews (листопад 2023). За даними дослідження, глядачі телемарафону зазначають, що мають високий рівень довіри до новин, що в ньому надаються, а також схвально відгукуються щодо оперативності та достовірності інформації та рівня аналізу подій. А 65% глядачів телемарафону вважають за потрібне продовжувати його трансляцію.

Згідно з дослідженням Gradus (грудень, 2023) глядачі надають перевагу марафону, тому що:

у ньому беруть участь різні експерти (29%);

завжди показує актуальну інформацію (28%);

об’єднує людей, а не розколює суспільство (23%);

показує різноманіття думок та позицій (22%).

Телемарафон продовжує виконувати соціальну місію: протягом року було здійснено 93 000 виходів соціальних роликів та реалізовано 42 великі соціальні кампанії. Оціночна вартість виробництва та показів соціальної реклами склала 700+ млн грн.

Зокрема реалізовані проєкти на підтримку Сил оборони: "Шеврони перемоги", "Важко, але варто", "Завдяки тобі", "Гвардія наступу", "Захисти своє", "Будь ЗСУ".

Нагадуємо, 26 лютого 2022 року шість провідних українських мовників об'єдналися у телемарафон "Єдині новини", аби 24/7 стати для українців постійним джерелом надійної інформації, підтримки соціальної єдності й захисту національної інформаційної безпеки від російських фейків і дезінформаційних кампаній.