Телемарафон "Єдині новини" - це головний канал країни за охопленням аудиторії (7,5 млн за аудиторією 18+, 50 тис.+, 8,5 млн за аудиторією 45+, 50 тис.+). Виробляється і транслюється 6 компаніями (ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV), ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", АТ "НСТУ", ДП "Парламентський телеканал "Рада", ПАТ "Телеканал "ІНТЕР", ТОВ "МИ-УКРАЇНА") та повністю або частково ретранслюється 111 каналами.

За даними 2023 року інформаційний проєкт "Єдині новини" продовжує бути надійним джерелом інформації та об’єднувати суспільство.

Головні цифри марафону за 2023 рік:

Середньорічна частка теледивлення склала 10,33% (18+, міста 50 тис.+);

6570 годин прямого ефіру, понад 20 000 сюжетів, 10 000 інтерв’ю, понад 40 000 прямих включень з України та світу, 77 документальних фільмів.

761 млн переглядів в діджиталі власних каналів та 267 млн підтверджених контактів в інших медіа.

80% знання та 71% довіри.

Мовлення Марафону здійснюється без комерційної реклами, натомість Марафон транслює соціальну рекламу. Було здійснено 93 000 виходів соціальних роликів та реалізовано 42 великі соціальні кампанії, оціночна вартість виробництва та показів яких склала 700+ млн грн.

Додаткове фінансування марафону з боку приватних компаній, які виробляють Єдині новини - понад 540 млн грн, складає 39% його оціночної собівартості.

Найбільше українські глядачі надають перевагу Єдиним новинам у ранковому прайм-таймі та о 8:00 годині під час трансляції підсумкових новин.

Глядачі оцінили якість новин телемарафону: