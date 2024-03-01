СБУ затримала ексвчительку, яка "здавала" українців під час боїв за Харківщину [ Редагувати ]
Правоохоронці успішно затримали колишню вчительку за надання допомоги рф. Вона співпрацювала з окупантами, передаючи їм інформацію про українських патріотів під час активних бойових дій у Харківській області. Цю інформацію оприлюднила пресслужба СБУ.
Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів. У період окупації населеного пункту вона "здавала" загарбникам місця перебування українських патріотів.
Саме за її наведенням загарбники викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні. Серед них - депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.
У катівнях до викрадених людей застосовували жорстокі тортури - постійно били і тривалий час залишали без їжі та води.
У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.
Однак загарбникам не вдалося "вибити" з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.
Ще одного - окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.
Після звільнення села зрадниця виїхала до Харкова, де "залягла на дно" і сподівалась уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
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