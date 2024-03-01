В Україні розпочав роботу завод компанії Aqua Миргород, який спеціалізується на виробництві мінеральної та питної води. Після понад 20-річного простою завод змінив власника, частково модернізував потужності та розпочав виробництво нового продукту.

Мінеральна природна лікувально-столова хлоридна натрієва вода Aqua Миргород DETOX видобута з унікальної свердловини на глибині 695 метрів у серці Дніпровсько-Донецької артезіанської западини. Ця вода має природну мінералізацію і після видобутку відразу розливається по пляшках, зберігаючи всі природні властивості.

Як повідомив підприємець та акціонер венчурного фонду "‎Феномен", що володіє ТОВ Аqua Миргород Олег Міщенко, до 2025 року планується комплексне оновлення та модернізація підприємства. Буде збільшено кількість виробничих ліній, що створить додаткові робочі місця та, відповідно, збільшить сплату податків у держбюджет, підтримуючи економіку та розвиток області.

Варто додати, що потужності заводу Aqua Миргород на 95% складаються із обладнання, виготовленого в Україні. Локалізація була одним із першочергових пріоритетів при реконструкції.