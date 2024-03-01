ГУР атакувало російський ЗРГК "Панцир-С1" у Бєлгородській області [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 березня, українські розвідники успішно атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С-1" у Бєлгородській області. Також внаслідок удару поранення отримали двоє окупантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як пише розвідка, вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.
Після влучання "Панцир С-1" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати - поранення зазнали двоє російських окупантів.
Вартість комплексу становить близько 15 млн доларів.
"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.
Основним озброєнням ЗРГК є:
- дві спарені 30-мм гармати 2А38М;
- 12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е.
Раніше ми писали про те, що Сили оборони України за минулу добу знищили три літаки та ліквідували майже 1000 російських загарбників.
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