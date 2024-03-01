Президент України Володимир Зеленський не здійснить візит до Вірменії та Азербайджану. Про це повідомляє Radar Armenia.

Президент України Володимир Зеленський, всупереч більш раннім чуткам, не прибуде в регіон - ні до Вірменії, ні до Азербайджану - через скасування візиту до Баку.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні.

Вірменія не підтримує російське вторгнення в Україну та періодично заявляє про свою позицію.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою.