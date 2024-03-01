На Авдіївському напрямку окупанти мають локальні успіхи, хоча ситуація у цій ділянці фронту залишається динамічною. Про це повідомляється у Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи.

Водночас, за словами Тарнавського, оперативна обстановка є динамічною - сили оборони продовжують ведення оборонної операції.

Подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти.

Раніше повідомлялось про те, що ситуація під Авдіївкою складна, росіяни тиснуть на лінії Бердичі-Орлівка.