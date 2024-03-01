У Зеленського зробили заяву щодо мобілізації [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що держава повинна працювати з суспільною думкою щодо мобілізації в Україні. Населенню України потрібно пояснити, що іншого варіанту, крім захисту країни, немає.
Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.
Як зазначив Подоляк, мобілізація і зараз йде в Україні, а новий закон повинен удосконалити її, зокрема, щодо бронювання, демобілізації, ротації тощо.
На його думку, населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.
Радник голови Офісу президента додав, що громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає.
Мобілізація продовжується, мобілізація буде проходити. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріалі стимули і морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує.
Раніше ми повідомляли про те, що до законопроекту про мобілізацію до другого читання внесли понад чотири тисячі правок, тому його розгляд у Верховній Раді може розтягнутися на тижні.
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